Inés López suma su tercer oro consecutivo en disco con autoridad

Málaga, 24 jul (EFE).- La madrileña Inés López Arias revalidó este viernes el título de campeona de España de lanzamiento de disco, al imponerse con una marca de 59,28 metros en la primera jornada de los Campeonatos de España absolutos de atletismo, que se celebran en Málaga hasta el domingo.

Con este triunfo, la lanzadora sumó su tercer oro nacional consecutivo y confirmó el excelente momento de forma con el que afronta la temporada.

López, que cursa estudios en la Universidad de Arizona en Estados Unidos, dominó el concurso de principio a fin y logró la mejor marca de una campeona de España desde 2015. Además, el registro supone su tercera mejor marca personal de siempre, en un año 2026 en el que ha firmado sus tres mejores lanzamientos.

PUBLICIDAD

La atleta madrileña consolida así una progresión que ya quedó patente el pasado año en el Campeonato de Europa sub-23 de Bergen (Noruega), donde hizo historia al conquistar la medalla de oro en disco con récord de España de la categoría, convirtiéndose en la primera lanzadora española en lograr un título continental sub-23 en esta especialidad.

La medalla de plata fue para Nneka Naomey Ezenwa Campoy (Trops-Cueva de Nerja), que alcanzó los 54,84 metros, mientras que el bronce correspondió a Andrea Njimi Tankeu Djeudji (Atletismo Piélagos), con un mejor lanzamiento de 54,80. Ambas confirmaron su proyección al completar un podio de gran nivel en una de las pruebas con mayor futuro del atletismo femenino español. EFE

PUBLICIDAD

jmd/mr