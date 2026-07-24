Hoy será noticia. Sábado, 25 de julio

INCENDIOS FORESTALES

Sigue su avance sin control el incendio de Madrid y Ávila

Madrid (EFE).- Las llamas siguen devorando parte de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila en unos incendios extremos, que han consumido ya unas 20.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 50.000 personas mientras avanzan sin control, aunque esta noche se espera que haya una bajada de viento por lo que se abre una "ventana de esperanza" de cara a la jornada del sábado.

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El fuego se dirige hacia la zona de El Escorial y la UME va a establecer las líneas de defensa para protegerlo. Las fuertes rachas de viento complican las labores de extinción y las autoridades temen que ambos focos se unan, aunque mantienen las distancias.

INCENDIOS FORESTALES

Sánchez visitará el centro de control de Cenicientos (Madrid) por los incendios

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este sábado la zona afectada por los incendios en la Comunidad de Madrid y el puesto de mando avanzado ubicado en Cenicientos y asistirá a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod).

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El jefe del Ejecutivo acudirá a las diez de la mañana acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al puesto de mando, en donde se evalúa la evolución de los fuegos en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Tras su visita, el presidente del Gobierno realizará una declaración institucional.

DÍA GALICIA

Galicia celebra la festividad del Apostol

Santiago de Compostela (EFE).- Como cada 25 de julio, Galicia celebra su día en plenas fiestas del Apóstol, declaradas de interés turístico internacional y uno de los acontecimientos más multitudinarios del verano.

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Son muchísimos los turistas incondicionales del Día de Galicia y cada vez más los peregrinos que por idéntico motivo ajustan etapas para llegar a la meta, la Plaza del Obradoiro, donde se ubica la catedral compostelana, cada 25 de julio. Otros se encuentran por sorpresa con una ciudad en fiestas. Paula Fernández.

EL TIEMPO

Hoy habrá chubascos y tormentas en el norte, y máximas aún altas en el Mediterráneo

Madrid (EFE).- Una dana dejará este sábado chubascos y tormentas localmente muy fuertes en el Cantábrico y entorno pirenaico, mientras se registrará una caída notable de las temperaturas, especialmente en la mitad este; las máximas seguirán siendo elevadas en Baleares y el Mediterráneo, y soplarán rachas de viento muy fuertes en Canarias.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el paso de una dana dejará cielos nubosos o cubiertos en el norte peninsular, mientras que en Baleares se esperan intervalos de nubes, y cielos poco nubosos o despejados en el resto; también se prevén algunos intervalos de nubes en el extremo oeste peninsular y nubes de evolución vespertina en el resto de la mitad norte. EFE