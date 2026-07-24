Hoy es noticia en España (22:20 horas)

INCENDIOS FORESTALES
Más de 50.000 afectados por el fuego en la Comunidad de Madrid y Burgohondo (Ávila)
Siguen sin control los incendios de Madrid y Ávila, el Gobierno declara emergencia nacional y España pide ayuda a Europa
Los fuegos en Madrid se unen en "un único incendio" que amenaza a nuevos municipios tras el desalojo de otros dos municipios
El rey participa en el comité estatal de coordinación ante la emergencia por los incendios
Sánchez dice que no actuar con unidad frente al fuego pone en riesgo vidas y territorios
Abascal acusa a Sánchez de usar los incendios para desgastar a gobiernos de PP y Vox
- El Gobierno despliega más de 1.800 efectivos en los fuegos de Comunidad de Madrid y Ávila y la UE moviliza cuatro aviones desde Grecia e Italia
PUBLICIDAD
- CRÓNICA | La incertidumbre, el equipaje de los evacuados: "No sabemos si tendremos a dónde volver". Isabel Rodríguez Ramiro
La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila, que quema ya 9.000 hectáreas y amenaza el Valle del Tiétar
PUBLICIDAD
Puente acusa al PP de recortar servicios y pedir después que "les resuelvan la papeleta"
- Ayuso pide centrarse en el incendio: "El primer mamarracho que caliente ambiente, allá él"
El riesgo extremo de incendios cede este fin de semana por un acusado descenso térmico
Levantan las medidas de evacuación en otros 14 pueblos de Guadalajara
La reactivación del incendio de Ejulve obliga a evacuar 4 pedanías de Castellote (Teruel)
PLUS ULTRA
El juez rechaza anular la investigación a Zapatero al pedirlo fuera de plazo
Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el préstamo a la aerolínea
Calama cita el 7 y 8 de septiembre a los directivos de Plus Ultra tras apuntar a Zapatero
CASO LEIRE
El PP pide que se prohíba a la directora de la Guardia Civil ejercer mando sobre la UCO
CASO KOLDO
El juez confirma indicios de malversación contra la expareja de Ábalos Jéssica Rodríguez
LEY AMNISTÍA
El Supremo aplica la amnistía a ocho condenados por delitos relacionados con el 'procés'
PARTIDOS SUMAR (Entrevista)
La líder de Sumar, Verónica Barbero, indica agotar legislatura: No estamos aguantando, estamos gobernando. Sol Carreras
SEGURIDAD NUCLEAR (Entrevista)
Madrid - Lentijo (CSN): El dictamen sobre Almaraz se adoptó "sin presiones políticas ni sociales". Elena Sánchez Laso y Amaya Quincoces
EXCLUSIÓN FINANCIERA
Gobierno retoma Ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero a la que se opone banca
TRASPLANTES VIH
El Hospital Vall d'Hebron completa el primer trasplante en España entre personas con VIH
TIEMPO FIN SEMANA
Fin de semana más fresco en casi toda España, tras dos meses de sofocante calor
Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86
Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.
En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.
Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD