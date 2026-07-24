Hoy es noticia en España (22:20 horas)

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INCENDIOS FORESTALES

Más de 50.000 afectados por el fuego en la Comunidad de Madrid y Burgohondo (Ávila)

Siguen sin control los incendios de Madrid y Ávila, el Gobierno declara emergencia nacional y España pide ayuda a Europa

Los fuegos en Madrid se unen en "un único incendio" que amenaza a nuevos municipios tras el desalojo de otros dos municipios

El rey participa en el comité estatal de coordinación ante la emergencia por los incendios

Sánchez dice que no actuar con unidad frente al fuego pone en riesgo vidas y territorios

Abascal acusa a Sánchez de usar los incendios para desgastar a gobiernos de PP y Vox

- El Gobierno despliega más de 1.800 efectivos en los fuegos de Comunidad de Madrid y Ávila y la UE moviliza cuatro aviones desde Grecia e Italia

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- CRÓNICA | La incertidumbre, el equipaje de los evacuados: "No sabemos si tendremos a dónde volver". Isabel Rodríguez Ramiro

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila, que quema ya 9.000 hectáreas y amenaza el Valle del Tiétar

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Puente acusa al PP de recortar servicios y pedir después que "les resuelvan la papeleta"

- Ayuso pide centrarse en el incendio: "El primer mamarracho que caliente ambiente, allá él"

El riesgo extremo de incendios cede este fin de semana por un acusado descenso térmico

Levantan las medidas de evacuación en otros 14 pueblos de Guadalajara

La reactivación del incendio de Ejulve obliga a evacuar 4 pedanías de Castellote (Teruel)

PLUS ULTRA

El juez rechaza anular la investigación a Zapatero al pedirlo fuera de plazo

Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el préstamo a la aerolínea

Calama cita el 7 y 8 de septiembre a los directivos de Plus Ultra tras apuntar a Zapatero

CASO LEIRE

El PP pide que se prohíba a la directora de la Guardia Civil ejercer mando sobre la UCO

CASO KOLDO

El juez confirma indicios de malversación contra la expareja de Ábalos Jéssica Rodríguez

LEY AMNISTÍA

El Supremo aplica la amnistía a ocho condenados por delitos relacionados con el 'procés'

PARTIDOS SUMAR (Entrevista)

La líder de Sumar, Verónica Barbero, indica agotar legislatura: No estamos aguantando, estamos gobernando. Sol Carreras

SEGURIDAD NUCLEAR (Entrevista)

Madrid - Lentijo (CSN): El dictamen sobre Almaraz se adoptó "sin presiones políticas ni sociales". Elena Sánchez Laso y Amaya Quincoces

EXCLUSIÓN FINANCIERA

Gobierno retoma Ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero a la que se opone banca

TRASPLANTES VIH

El Hospital Vall d'Hebron completa el primer trasplante en España entre personas con VIH

TIEMPO FIN SEMANA

Fin de semana más fresco en casi toda España, tras dos meses de sofocante calor

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