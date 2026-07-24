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Greenpeace exige un pacto de Estado frente a la emergencia climática y los incendios

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Madrid, 24 jul (EFE).- La organización ecologista Greenpeace ha pedido este viernes que "se acuerde de una vez" un pacto de Estado frente a la emergencia climática y los incendios forestales, con una inversión de al menos 1.000 millones de euros al año para gestionar el paisaje forestal, porque "prevenir cuesta mucho menos que reconstruir".

La organización, que hace estas demandas tras la declaración por parte del Gobierno central de la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los incendios que afectan a estas regiones, ha recordado en un comunicado que los incendios "no son cosa del verano".

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En su opinión, "es momento de hacer política en mayúsculas" por parte de todas las administraciones -central, autonómica y local- y ha subrayado la "urgencia" de aprobar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática y los incendios forestales, que tenga "financiación estable, respaldo científico y capacidad para transformar el territorio y hacerlo más resiliente".

La única forma de vencer esta crisis, han asegurado, es "hacerlo juntos, dejando fuera el negacionismo que tiene elevadísimos costes, como se está comprobando".

"Los incendios no se extinguen con discursos, ni solo en verano, se extinguen con políticas a todos los niveles que inviertan en prevención y gestión forestal, ha explica la portavoz de Greenpeace, Celia Ojeda.

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Además, ha asegurado que "los datos muestran que es mucho más costoso apagar un incendio que invertir en su prevención".

Asimismo han exigido una inversión de al menos 1.000 millones de euros al año para gestionar el paisaje forestal y actuar cada año sobre un mínimo del 1 % de la superficie forestal española, porque, han subrayado, "prevenir cuesta mucho menos que reconstruir".

Greenpeace ha subrayado que "los fuegos no solo hay que apagarlos, sino también hay que evitarlos" y han asegurado que "un euro en prevención ahorra 100 en extinción".

Además, han reclamado al Gobierno central una estrategia estatal centrada en la prevención de los fuegos, con más educación ambiental, más investigación sobre las causas, más vigilancia y más recursos para la Fiscalía, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y agentes forestales.

Por último, han pedido a las comunidades autónomas "reforzar" la planificación preventiva local que es "imprescindible", los dispositivos de prevención y extinción, la gestión forestal y el cumplimiento de la legislación de biodiversidad y restauración de zonas quemadas.

Desde la organización han recordado que es fundamental fomentar los "paisajes mosaico" que rompan la continuidad de la vegetación seca que sirve de combustible para el fuego mediante el pastoreo y la agricultura rural y han subrayado la importancia de las medidas postincendio, que deben centrarse "urgentemente" en frenar la erosión del suelo y controlar la escorrentía para evitar que las cenizas contaminen los cursos de agua, seguidas de acciones que favorezcan la regeneración natural y el desarrollo de planes de restauración para recuperar los ecosistemas y la economía local. EFE

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