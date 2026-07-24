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Geely paga 221 millones por el 34 % de la empresa conjunta con Ford en Almussafes

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Madrid, 24 jul (EFE).- La automovilística china Geely Holding ha desembolsado 221 millones de euros por el 34 % de la empresa conjunta que constituirá con Ford para gestionar la planta de Almussafes (Valencia), una operación que valora la nueva sociedad en 650 millones de euros.

Según ha comunicado este viernes el grupo chino al regulador bursátil de Hong Kong, Geely detalla que su inversión asciende a 221 millones de euros, importe correspondiente a su participación del 34 % en la nueva compañía, mientras que Ford mantendrá el 66 % restante.

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La operación, anunciada el jueves por ambas partes en Almussafes en un acto en el que participó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, implica una valoración de 650 millones de euros para la sociedad conjunta, que asumirá la gestión de la factoría valenciana cuando quede formalmente constituida en 2027.

Esta alianza permitirá aprovechar la capacidad industrial de Almussafes para fabricar vehículos de ambas marcas, mejorar la eficiencia operativa y reforzar su presencia en el mercado europeo, según explica Geely en el comunicado remitido al regulador.

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Ford y Geely anunciaron el pasado jueves la creación de esta empresa conjunta para fabricar cinco modelos en la planta valenciana, de los que tres serán nuevos y se incorporarán a finales de 2028 al actual Ford Kuga y al futuro Bronco.

Según lo avanzado por ambas compañías, la nueva sociedad integrará a los 4.142 trabajadores de la factoría cuando se constituya en 2027. La producción combinará dos SUV de la firma china y un nuevo crossover multienergía de Ford con los dos modelos ya previstos para la planta.

Las empresas sostienen que la alianza busca maximizar la utilización de las instalaciones de Almussafes y mejorar su competitividad frente al nuevo escenario del sector del automóvil y aseguran que requerirá un aumento de la plantilla, aunque todavía no han concretado el número de contrataciones previstas.

La creación de esta empresa conjunta ha sido recibida favorablemente por sindicatos y organizaciones empresariales, que destacan que el acuerdo aporta estabilidad a una de las principales plantas industriales de España y garantiza carga de trabajo para los próximos años. EFE

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