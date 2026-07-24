Fallece un operario en el primer accidente mortal en las obras del nuevo Camp Nou

Barcelona, 24 jul (EFE).- Un operario de 54 años ha muerto este viernes al recibir un golpe cuando trabajaba en las obras del nuevo Camp Nou, en el primer accidente laboral mortal desde que en junio de 2023 arrancó la profunda remodelación del estadio barcelonista.

Según han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado, agentes de la comisaría de Les Corts de Barcelona han recibido hacia las 15:30 horas el aviso en relación a este accidente laboral.

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Las obras de remodelación del Spotify Camp Nou arrancaron el 1 de junio de 2023 y en ellas han intervenido miles de trabajadores, que recientemente han completado la estructura de la nueva tercera gradería y ahora se centran, entre otros, en un anillo de compresión para sostener la cubierta del estadio barcelonista.

Según han informado los Mossos, el operario, de 54 años, habría muerto debido a un golpe mientras hacía trabajos en las obras del Camp Nou.

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Tras recibir el aviso de este accidente laboral, varias dotaciones de los Mossos, de la Unidad de Investigación, y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han dirigido al lugar, aunque no han podido hacer nada para salvar la vida al operario.

Siguiendo los protocolos establecidos, los Mossos d'Esquadra han comunicado este accidente laboral mortal al juzgado de instrucción en funciones de guardia y al departamento de Empresa y Trabajo. EFE

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