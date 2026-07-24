Extinguido el incendio de Almería que dejó trece muertos y quemó 5.200 hectáreas

Almería, 24 jul (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido de forma oficial el fuego declarado el pasado 9 de julio en Los Gallardos (Almería), que se ha saldado con trece víctimas mortales y 5.200 hectáreas arrasadas.

El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha confirmado la extinción a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que ha expresado su agradecimiento por el "gran trabajo" de los efectivos del Plan Infoca y por el "ejemplar comportamiento" de los vecinos durante la emergencia.

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La declaración de extinción pone fin a una crisis que se ha prolongado durante quince días y que ha dejado un trágico balance final de trece personas fallecidas: ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad.

Las víctimas identificadas son un ciudadano español y doce extranjeros (siete procedentes del Reino Unido, tres de Bélgica, una de Francia y otra de Estados Unidos). Asimismo, cuatro personas continúan ingresadas en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

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Según los datos técnicos actualizados ayer por el consejero en el Parlamento andaluz, el fuego ha calcinado un perímetro definitivo de 5.200 hectáreas, una cifra inferior a las 7.000 estimadas en los informes preliminares de la primera semana.

El siniestro, que motivó la rápida evacuación de viviendas, la activación del nivel 2 del Plan de Emergencias y el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), presentó un comportamiento calificado de extremo e inusual por los expertos.

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Impulsadas por temperaturas superiores a los 40 grados, una humedad muy baja y rachas de viento de 50 kilómetros por hora, las llamas llegaron a propagarse a una velocidad de 128 metros por minuto, cuatro veces superior a lo previsto por los modelos científicos habituales.

La Guardia Civil, la brigada de investigación de agentes forestales y el juzgado instructor mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del origen del fuego.

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El primer aviso en el teléfono 112 se registró a las 16:25 horas del 9 de julio por un fuego en una cuneta provocado, presuntamente, por la caída de un cable eléctrico. EFE

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