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Etcheverry cae en semifinales y Bublik más cerca de revalidar el título ante Halys

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Redacción Deportes, 24 jul (EFE).- El argentino Tomás Martín Etcheverry, número 31 en la clasificación ATP, cayó este viernes contra el kazajo Alexander Bublik, en el partido de semifinales del ATP 250 de Kitzbühel (Austria) que supuso el final del sudamericano en el torneo.

Bublik, número 11 en la clasificación ATP y vigente campeón de Kitzbühel, se impuso de manera contundente a Etcheverry, número 31 del ránking, por 6-3 y 6-4, y cada vez está más cerca de revalidar el título.

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“Pienso que preparé y ejecuté bien las tácticas que planteamos antes del partido, estoy contento con el resultado y con la manera en que he jugado”, dijo Bublik.

En la final, que se disputará este sábado, le espera el francés Quentin Halys, quien consiguió su pase a la final este viernes tras vencer en semifinales al alemán Yannick Hanfmann por 6-4 y 7-6(2).

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Ahora, Bublik se enfrenta a un Halys, situado el número 83 de la clasificación ATP que ya le plantó cara en el pasado torneo de Gstaad (Suiza), en un partido que se decidió en el tiebreak del tercer set, y que finalmente se inclinó hacia el lado del francés. EFE

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