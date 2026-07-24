ERC celebra que se amnistíe a exdirigentes del Parlament y pide que pase "en el resto de causas"

ERC ha celebrado este viernes que el Tribunal Supremo haya aplicado la Ley de Amnistía a cuatro exdirigentes del Parlament, incluido su expresidente Roger Torrent, y ha reclamado que esto pasen "en el resto de causas".

En un comunicado, argumentan que esto es lo que debe pasar "para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Catalunya y el Estado español sin represión".

PUBLICIDAD

Tras mostrar su satisfacción por la decisión del Supremo ante una causa "que era un disparate desde el principio", argumentan que se deben poder abordar debates y garantizar los derechos políticos de los diputados sin sufrir represalias.

La aplicación de la amnistía, según los republicanos, avala la estrategia que han seguido y consideran que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, era "inevitable que, por fin, el Tribunal Supremo hiciera lo que debería haber hecho desde el primer día".

PUBLICIDAD

En un apunte en X recogido por Europa Press del vicesecretario general de Organización, Finanzas y Lucha antirepresiva de ERC, Pau Morales, ve significativa la decisión del Supremo y ha pedido la aplicación integra de la amnistía, restaurar los derechos y "permitir el retorno de los exiliados" para dejar paso a la política.