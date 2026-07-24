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El tributo a Springsteen Greetings from Peralejos (Guadalajara) amplía su duración un día

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Guadalajara, 24 jul (EFE).- La duodécima edición del festival Greetings from Peralejos, el tributo a Bruce Springsteen que se celebra en Peralejos de las Truchas (Guadalajara), amplía este año su duración en un día más y abarcará desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de agosto.

El primer fin de semana de agosto este pequeño municipio del Alto Tajo, de apenas 150 vecinos censados y del que el Boss es hijo adoptivo, organiza la que ya se ha convertido en su cita del año, que inunda de música las calles e incrementa su población de forma exponencial.

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Esta edición tiene como principal novedad la ampliación del festival, organizado por la asociación cultural Greetings from Peralejos, constituida el pasado año por los vecinos impulsores y que permite así acceder a más ayudas.

Según ha explicado a EFE Txema Fernández, responsable de la organización, como es habitual el festival se centrará en una efeméride dentro de la discografía de Springsteen, en este caso el vigésimo aniversario de la publicación de 'The Seeger Sessions'.

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Ha detallado que este año cuentan como novedad con la EM Street Band, "una banda de Madrid que son 13 músicos y que creemos que son los que van a poder dar el ambiente de esa gira de Bruce"; el Darkness dúo, de Valencia; los malagueños Used Cars en la que será cuarta participación; o Guillermo Lago & Amigos.

Fernández ha explicado que habrá "'jam sessions' a cargo de The Greetings Band" y que el festival arrancará el jueves 6 con un concierto de Darkness "en plan un poco íntimo, para ir cogiendo un poco energía y ver qué tal sale la experiencia para repetirla el año que viene".

Fernández ha reconocido que "la experiencia es un grado" y que ya tienen el festival organizado al 99 % aunque "quedan los últimos detalles" que terminarán de cerrar la próxima semana.

Como viene siendo habitual desde los inicios de un evento que es fruto del esfuerzo vecinal, las actuaciones son gratuitas.

"La idea es mantener la gratuidad de los conciertos pero cada vez nos cuesta más; si no fuera porque vamos encontrando patrocinadores" no solo de Peralejos, sino de la provincia de Guadalajara, y ha resaltado que "son gente que apuesta por el festival, apuestan por la España vaciada".

Asimismo, ha agradecido a los grupos que rebajen su caché y se ajusten a esta fiesta sin ánimo de lucro, que va "mucho más allá de un festival de música al uso". EFE

brl/daa/ram

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