El Real Oviedo ficha al defensa Juan Cruz

Oviedo, 24 jul (EFE).- El defensa Juan Cruz es el décimo fichaje del Real Oviedo, club por el que firma dos temporadas y al que llega tras una etapa de seis temporadas en Osasuna, todas ellas en primera división.

El defensa zurdo madrileño, que cumplirá 34 años la semana que viene, es el sustituto de Rahim, traspasado al Bolonia italiano, y se jugará el puesto con otro fichaje de este verano, el joven Samu Rodríguez.

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El Real Oviedo será el quinto club de Juan Cruz en el fútbol español, ya que antes pasó por el San Sebastián de los Reyes, el Rayo Majadahonda, el Elche y Osasuna.

En El Sadar disputó 142 partidos en la máxima categoría y el curso pasado, la temporada en la que tuvo menos protagonismo, jugó 15 partidos ligueros y 7 de ellos como titular.

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El futbolista, que ya entrena en El Requexón a las órdenes de Calero, es el décimo fichaje del verano en el Real Oviedo tras los de Pablo Sáenz, Youness, Jacobo González, Aisar Ahmed, Samu Rodríguez, Víctor Mingo, Aritz Aldasoro, Alexandru Isfan y Chris Ramos.

El Oviedo sigue pendiente del mercado y en las próximas horas podría anunciar dos incorporaciones más: el centrocampista del Andorra Dani Villahermosa y el delantero de la Real Sociedad Carlos Fernández. EFE

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