El PP pide "unidad" ante los incendios y llama a sus dirigentes a no caer en provocaciones

Madrid, 24 jul (EFE).- El PP ha destacado este viernes que "la unidad ha de superar las diferencias ideológicas", porque los ciudadanos necesitan que "se arrime el hombro" ante los incendios y ha destacado que sus dirigentes no entrarán en "provocaciones de nadie".

Fuentes del PP se han pronunciado así tras el cruce de reproches entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de los medios para extinguir los incendios forestales.

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"Son momentos muy duros para todos en los que la unidad ha de superar las diferencias ideológicas", han recalcado desde el PP, que han destacado que lo que necesitan "decenas de miles" de ciudadanos afectados es que se arrime el hombro.

Por ello, dice el partido, el PP "no entrará en las provocaciones de nadie" porque "toca remangarse y trabajar para salvar vidas y minimizar daños".

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Las mismas fuentes explican que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado con el socialista Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y sus presidentes autonómicos Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) e Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid) para trasmitirles "todo el apoyo en un contexto tan excepcional".

Ha hablado además con los alcaldes de los municipios madrileños afectados, a los que ha trasladado su solidaridad y disposición de las administraciones gobernadas por el PP "para todo aquello que puedan necesitar".

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En las últimas horas Feijóo ha hablado además con los regidores de las localidades madrileñas de Pelayos de la Presa, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Colmenar del Arroyo. EFE