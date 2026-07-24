El juez envía a prisión al segundo detenido por la muerte a tiros de un menor en Barcelona

Barcelona, 24 jul (EFE).- El titular del juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona ha acordado prisión provisional para el segundo hombre detenido por su presunta relación con la muerte a tiros de un menor en el parque de la Pegaso de Barcelona, acusado de un delito de homicidio.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 21 de julio a una segunda persona, un joven de 21 años, por la muerte a tiros de un menor de 15 años de edad el pasado 2 de julio en el parque de la Pegaso de Barcelona.

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Tras pasar a disposición judicial, el magistrado titular de la sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia (VIA) del tribunal de Instancia de Barcelona ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para este segundo detenido, en una causa abierta por el delito de homicidio.

Para el primero de los arrestados, el juez acordó también su ingreso en prisión preventiva el pasado 7 de julio acusado de un delito de homicidio.

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El segundo detenido sería el "presunto sicario" del joven asesinado, según reveló la consellera de Interior, Núria Parlon, en una comparecencia en el Parlament del pasado martes.

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación sobre el crimen, en una causa que se encuentra bajo secreto de sumario por orden judicial y que vincularon inicialmente a un enfrentamiento entre bandas juveniles.

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El homicidio ocurrió hacia las 22.30 horas del jueves 2 de julio en el parque de la Pegaso, situado en el barrio barcelonés de Sant Andreu y que en ocasiones frecuentan bandas juveniles violentas.

Un grupo de personas se dirigió al menor y abrió fuego contra el chico, que quedó herido crítico y acabó muriendo en el lugar, en lo que los Mossos d'Esquadra ven una "acción directa", no un hecho casual o un accidente. EFE

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