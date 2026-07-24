El Infoca estabiliza el incendio que afecta a un paraje de Alosno (Huelva)

Huelva, 24 jul (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado este viernes por la noche el incendio forestal que afecta a un paraje de la localidad onubense de Alosno, el quinto de esta semana en la provincia y el segundo en este término municipal.

El dispositivo que ha trabajado durante todo el día ha conseguido estabilizar las llamas poco antes de las 22.30 horas, ha informado el Infoca en sus redes sociales oficiales, y ahora trabaja para controlarlo.

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Tras el primer operativo enviado, los efectivos terrestres han pasado a 10, y se ha contado con ocho autobombas, una nodriza, tres buldóceres, una Unidad Médica y una Unidad de Meteorología y Transmisiones, junto a dos aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero y tres semipesados.

Poco antes de las 14.00 horas se ha dado la alerta del inicio de este incendio desde el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Valverde del Camino.

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De forma inmediata se ha enviado al terreno un equipo de 25 efectivos en tierra con una autobomba, apoyados por dos aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero y uno semipesado.

No obstante, ante la intensidad de las llamas, el dispositivo ha aumentado poco después, para intentar controlar un incendio que afecta al paraje denominado La Juanita, en la comarca del Andévalo, en el centro de la provincia.

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Además de este siniestro, en esta semana se han registrado en la provincia de Huelva un incendio forestal también en el término municipal de Alosno, otro en El Cerro del Andévalo, ya controlado, que obligó a desalojar a los 380 vecinos de Villanueva de las Cruces; otro en Almonaster la Real y un último en Lucena del Puerto. EFE

fcs/fp