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El incendio de Murias de Ponjos (León) obliga a evacuar otras tres poblaciones

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León, 24 jul (EFE).- Las poblaciones de Ponjos, Inicio y Trascastro, en León, se han unido este viernes por la tarde a las localidades ya evacuadas ayer de Rosales, Folloso y Andarraso por el incendio de Murias de Ponjos (León).

Este incendio está declarado con el Índice de Gravedad Potencial 2 por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

La decisión ha sido tomada tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ante el avance de las llamas, ofreciendo a los vecinos evacuados la posibilidad de ser alojados en las escuelas de la localidad de Riello, aunque la mayoría ha decidido ir a casas de familiares.

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El delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Diego, ha alertado de que, tras unos horas de estabilización, el viento ha hecho que el fuego esté actuando de "una manera muy virulenta y se está buscando una ventana de oportunidad para poder realizar un fuego técnico para frenar su avance".

Diego ha advertido de que las previsiones meteorológicas "son adversas con vientos cambiantes que hacen muy difícil enfrentarse a la cabeza del incendio, por lo que se está trabajando en los laterales para conseguir perimetrarlo", con el objetivo de impedir el avance hacia Valdesamario y La Garandilla.

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Según ha informado la administración autonómica, el incendio se inició en el día de ayer a las 19:45 horas.

En estos momentos trabajan en el operativo de extinción un técnico, cuatro agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, cinco autobombas, cuatro bulldozer y tres brigadas helitransportadas, además de dos helicópteros que han estado trabajando hasta última hora de la tarde.

Por otra parte, el delegado de la Junta ha destacado los otros dos incendios declarados con el Índice de Gravedad Potencial 1 en la provincia leonesa: el de Quintela, que está ya perimetrado y sin apenas llama, y el de Castropodame, que está evolucionado de forma muy favorable. EFE

jjp/erbq/rf

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