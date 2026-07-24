El incendio de Murias de Ponjos (León) obliga a evacuar a los vecinos de tres poblaciones

León, 24 jul (EFE).- Las poblaciones de Rosales, Folloso y Andarraso con cerca de 40 personas han sido evacuadas por el incendio de Murias de Ponjos (León) tras elevarse a las 22:35 horas de ayer el Índice de Gravedad Potencial a 2 por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

La decisión ha sido tomada por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) tras la reunión mantenida ante el avance de las llamas, ofreciendo a los vecinos evacuados la posibilidad de ser alojados en las escuelas de la localidad de Riello.

PUBLICIDAD

El delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Diego, ha explicado que el incendio ha avanzado rápidamente debido a los fuertes vientos, "aunque en las últimas horas de ayer el incendio se pudo compactar", con la previsión de que las llamas siguieran avanzando hasta las localidades de Rosales y Folloso y que "el incendio muera en un arroyo que se interpone en el camino de estos pueblos".

Los medios terrestres y la maquinaria se han ocupado de las labores de extinción durante las horas nocturnas para atajar el avance de las llamas, una vez que la cabeza del incendio ya está compacta.

PUBLICIDAD

Según ha informado la administración autonómica, el incendio se inició en el día de ayer a las 19:45 horas por causas accidentales que no han sido desveladas.

En estos momentos trabajan en el operativo de extinción, un técnico, tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, tres autobombas y cuatro bulldozer. EFE

jjp/rfg