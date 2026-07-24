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El incendio de Murias de Ponjos (León) obliga a evacuar a los vecinos de tres poblaciones

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León, 24 jul (EFE).- Las poblaciones de Rosales, Folloso y Andarraso con cerca de 40 personas han sido evacuadas por el incendio de Murias de Ponjos (León) tras elevarse a las 22:35 horas de ayer el Índice de Gravedad Potencial a 2 por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

La decisión ha sido tomada por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) tras la reunión mantenida ante el avance de las llamas, ofreciendo a los vecinos evacuados la posibilidad de ser alojados en las escuelas de la localidad de Riello.

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El delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Diego, ha explicado que el incendio ha avanzado rápidamente debido a los fuertes vientos, "aunque en las últimas horas de ayer el incendio se pudo compactar", con la previsión de que las llamas siguieran avanzando hasta las localidades de Rosales y Folloso y que "el incendio muera en un arroyo que se interpone en el camino de estos pueblos".

Los medios terrestres y la maquinaria se han ocupado de las labores de extinción durante las horas nocturnas para atajar el avance de las llamas, una vez que la cabeza del incendio ya está compacta.

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Según ha informado la administración autonómica, el incendio se inició en el día de ayer a las 19:45 horas por causas accidentales que no han sido desveladas.

En estos momentos trabajan en el operativo de extinción, un técnico, tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, tres autobombas y cuatro bulldozer. EFE

jjp/rfg

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