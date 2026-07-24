El Granada ficha al lateral Sergio López del Darmstadt 98 alemán

Granada, 24 jul (EFE).- El Granada ha fichado para la próxima temporada al lateral derecho Sergio López, que llega traspasado desde el Darmstadt 98 y se convierte en la tercera incorporación para la tercera campaña consecutiva de los rojiblancos en Segunda División.

El Granada anunció este viernes en un comunicado el acuerdo con el equipo alemán para el traspaso de Sergio López, de 27 años y que de esta forma regresa a España tras varias campañas en el extranjero.

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El nuevo lateral derecho rojiblanco se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y jugó tanto en el Real Madrid Castilla como en el Real Valladolid antes de buscar fortuna fuera de España.

Militó tres temporadas en el FC Basilea suizo, con el que llegó a estrenarse en la Conferencia League, mientras que desde 2024 estaba en el Darmstadt 98 alemán.

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Supera los 220 partidos como profesional y “destaca por su recorrido, intensidad y capacidad para incorporarse al ataque desde el carril derecho”, indicó el Granada.

Este es la tercera incorporación de los rojiblancos de cara a su tercera temporada consecutiva en Segunda División tras las llegadas anteriores del portero Raúl Lizoain (Albacete) y del extremo francés Kader Bamba (Clermont). EFE

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