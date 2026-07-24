El Dépor ficha a la centrocampista Aitana Ruda

A Coruña, 24 jul (EFE).- El RC Deportivo anunció este viernes el fichaje de la centrocampista vallisoletana Aitana Ruda, quien procede del Olímpico de León y firma un contrato hasta junio de 2028, con posibilidad de ampliar su vinculación un año más, con la entidad blanquiazul.

La nueva futbolista deportivista, que acaba de cumplir 19 años, disputó la pasada temporada 26 partidos, 24 de ellos como titular, con el conjunto leonés, con el que además marcó cuatro goles.

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Formada en las categorías inferiores del Real Valladolid, con el que disputó 14 encuentros en Tercera Federación en el curso 2024-25, Aitana Ruda es internacional con las categorías inferiores de la selección española. EFE

dmg/APA