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El Ceuta incorpora a la internacional brasileña Jhennif

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Ceuta, 24 jul (EFE).- El Ceuta, equipo de la Primera División Iberdrola de fútbol sala femenino, ha anunciado este viernes que ha alcanzado un acuerdo con el ala zurda Jhennif, internacional con Brasil, para su regreso a España, donde ya jugó como componente del Melilla Torreblanca.

Según ha informado el club ceutí, la brasileña Jhennif Karonlay da Silva Machado, de 29 años, se desenvuelve como ala diestra y destaca por su "gran movilidad sobre la pista, su incansable capacidad de trabajo y una notable calidad técnica, cualidades que la han convertido en una futbolista contrastada" dentro del fútbol sala internacional.

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Jhennif cuenta con una dilatada trayectoria y una importante experiencia tanto en Brasil como en Europa, formada en el fútbol sala brasileño, defendió los colores de Leoas da Serra, antes de dar el salto al continente europeo para militar en clubes italianos como Kick Off y Lazio.

Además, la nueva jugadora ceutí conoce perfectamente la competición española tras su paso por el Melilla Torreblanca, donde dejó "muestras de su calidad y adaptación" a la liga.

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En el plano internacional, ha jugado con la selección brasileña sub-20, consolidándose desde muy joven como una de las jugadoras con mayor proyección de su generación.

Con su incorporación, el Ceuta continúa reforzando su plantilla con "talento, experiencia y competitividad" para afrontar con las máximas garantías los retos de su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol sala nacional. EFE

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