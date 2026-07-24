El 60 % de los desalojados por el socavón de Barcelona volverán a casa a inicios de agosto

Barcelona, 24 jul (EFE).- Los vecinos de otros dos edificios de los ocho que fueron evacuados el 7 de julio por el socavón en el barrio barcelonés del Putxet podrán volver a sus casas entre la próxima semana y la siguiente, con lo que, una vez completada esta segunda tanda, ya habrán regresado un 60 % de los desalojados.

Así lo ha informado este viernes la delegada del Govern de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, en una atención a los medios de comunicación en la que ha recordado que es el segundo grupo de realojados, después de que pudieran volver a casa el pasado lunes los vecinos de los números 56 y 58 de la calle Sant Gervasi de Cassoles.

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Díaz ha explicado que la próxima semana volverán en concreto los vecinos del número 6 de la calle Rubinstein (11 viviendas más cuatro locales).

La previsión es que en la semana posterior, la primera de agosto, regresen los del número 54 de Sant Gervasi de Cassoles (31 viviendas más un local).

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Díaz ha explicado que los vecinos de estos dos bloques sumados a los de los dos edificios que ya han regresado a sus casas esta semana representan el 60 % del total de personas desalojadas el pasado 7 de julio como medida preventiva tras aparecer un socavón en el patio interior de un restaurante, como consecuencia de las obras subterráneas de la L9 de metro.

El 40 % restante de los habitantes afectados deberá prolongar su estancia fuera de casa mientras "continúan los trabajos de inspección" y no existe una fecha concreta de retorno, según ha explicado Díaz.

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Para mitigar el impacto económico de esta emergencia, el Govern aprobó el pasado martes los anticipos directos en concepto de ayuda a vecinos y comerciantes afectados: Son 1.200 euros por persona y hasta 2.000 euros mensuales por unidad familiar, según ha anunciado Díaz.

Además, la Generalitat implementará la próxima semana un mecanismo para que los inquilinos desalojados puedan suspender temporalmente el pago de sus alquileres. EFE