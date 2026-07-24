Detienen al hombre atrincherado en su casa en Villarrobledo (Albacete) con una escopeta

Albacete, 24 jul (EFE).- Efectivos del cuerpo de élite de la Guardia Civil que se han desplazado hasta Villarrobledo (Albacete) han detenido, alrededor de las 17:30 horas de este viernes, al hombre que se había atrincherado en su vivienda con una escopeta.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han indicado a EFE que los agentes han entrado en la vivienda, lo han reducido y está detenido.

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Del hombre solo ha trascendido que es de mediana edad y, por ahora, se desconocen las causas de este suceso.

Estas mismas fuentes han informado a EFE de que ha sido el hermano del atrincherado quien ha dado la voz de alarma de que su hermano le ha echado de la vivienda, ante lo cual se ha movilizado la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil.

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Asimismo, señalaban que el hombre atrincherado tenía al menos una escopeta en su vivienda, porque es cazador, y que había lanzado un disparo al aire. EFE

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