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Desalojada por el incendio forestal la estación de la NASA en Robledo de Chavela (Madrid)

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Madrid, 24 jul (EFE).- La Guardia Civil ha desalojado este viernes a los más de 90 empleados del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA, en Robledo de Chavela, por el incendio forestal declarado en el suroeste de la Comunidad de Madrid.

No se puede corroborar que las llamas hayan entrado a la estación, según ha dicho en el Canal 24 Horas de RTVE la asistente ejecutiva de la NASA en el centro de Robledo de Chavela, Lola Cadierno.

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"No podemos confirmar nada, porque no tenemos a nadie dentro. Sabemos lo que están informando los medios de comunicación", ha señalado; lo que sí que ha podido confirmar es que "todos los evacuados están bien".

Los primeros desalojos se han producido la mañana de este viernes y los últimos a las 17:00, "cuando quedaba el servicio de seguridad", ha añadido.

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En relación al plan contra incendios de la estación, Cadierno ha señalado que desbrozan "todo el perímetro dentro de la estación" y que cuentan con "dos personas con un camión de bomberos que están siempre que se hacen trabajos fuera por si saltara alguna chispa", pero no disponen de "un grupo de bomberos con cinco o seis personas".

En sus declaraciones, la asistente ejecutiva ha mostrado su deseo de que la estación no se vea afectada "porque seria catastrófico para todo el mundo".

El complejo es parte del sistema de la NASA "para el seguimiento de las misiones del espacio profundo en tres estaciones en todo el mundo, junto con una en California y otra en Camberra (Australia)", ha explicado.

"Sería una catástrofe si uno de ellos falla, porque el seguimiento de las misiones al espacio profundo se hace 24 horas al día 365 días al año, y no se podría hacer el seguimiento en esta parte del mundo", ha concluido.

El Complejo de Comunicaciones de Espacio Profundo de Madrid (MDSCC, en sus siglas en inglés), de Robledo de Chavela, es una instalación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en colaboración con la agencia espacial estadounidense NASA.

También participa la Agencia Espacial Europea (ESA), explica el INTA en su web; pertenece a la Red del Espacio Profundo.

Este complejo tuvo su origen en 1964 cuando España, el Gobierno de Estados Unidos, el INTA y la NASA firmaron un acuerdo para que la Comunidad de Madrid albergase uno los tres centros que integran la citada Red del Espacio Profundo.

Se trata de tres estaciones equidistantes; las otras dos están en California y en Canberra (Australia), y son de gran importancia para la exploración espacial.

La situación geográfica de estos centros, separados aproximadamente 120 grados de longitud, fue elegida para que los vehículos y misiones espaciales puedan mantener contacto constante con alguna estación terrena, independientemente del movimiento de rotación de la Tierra.

Las antenas han estado pendientes del rover Curiosity (Marte), de misiones como Juno (Júpiter) o de los telescopios Kepler y James Webb. EFE

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