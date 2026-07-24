Confinada Marjaliza (Toledo) por el humo del incendio de Retuerta (Ciudad Real)

(Actualiza la EX5266 con el confinamiento de la localidad de Marjaliza)

Toledo, 24 jul (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado la situación operativa nivel 1 en el incendio de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) por posible afección de humo a las poblaciones toledanas de Los Yébenes y Marjaliza.

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Según ha informado en su cuenta de la red social X el Infocam, en la zona trabajan a esta hora de la tarde 10 medios aéreos, 22 medios terrestres y 117 efectivos, entre bomberos forestales y agentes medioambientales.

El Infocam ha notificado también que se ha ordenado el confinamiento de la localidad de Marjaliza, donde se recomienda que se cierren puertas, ventanas y persianas y se permanezca en el interior de las viviendas.

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El incendio se originó este jueves a las 12.54 horas en la finca Las cebras, perteneciente al término municipal de Retuerta del Bullaque, en Ciudad Real, aunque el fuego ha pasado a la provincia de Toledo. EFE

(Foto)(Vídeo)