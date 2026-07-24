Condenado a multa e indemnizaciones por agredir a dos policías durante una intervención en Pamplona en 2024

El Juzgado de Instrucción nº 5 del Tribunal de Instancia de Pamplona ha condenado a un hombre por una agresión a dos policías nacionales durante una intervención policial desarrollada en Pamplona en la madrugada del 29 de junio de 2024.

La resolución judicial considera acreditado que el acusado mantuvo una actitud de abierta hostilidad hacia los agentes, se negó reiteradamente a identificarse y opuso una intensa resistencia a su actuación, llegando a agredir físicamente a dos policías nacionales mientras procedían a su detención, según ha informado el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en una nota.

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Tras la conformidad mostrada por el acusado, el órgano judicial lo ha condenado como autor de un delito de resistencia o desobediencia grave a agentes de la autoridad, en concurso ideal con dos delitos leves de lesiones, imponiéndole una multa de 848 euros, el pago de 1.500 euros en concepto de costas procesales y la obligación de indemnizar con 1.700 euros a uno de los policías nacionales y con 100 euros al otro, por las lesiones sufridas durante la intervención policial.

Como consecuencia de la agresión, uno de los agentes sufrió un traumatismo en un dedo de la mano derecha, mientras que el segundo sufrió diversas erosiones y policontusiones que limitaron temporalmente su movilidad, precisando ambos asistencia facultativa, si bien ninguno de ellos presentó secuelas permanentes.

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La resolución es firme al haber renunciado las partes a la interposición de recurso.

SUP Navarra, a través de su abogado Guillermo Chaverri, ejerció la acusación particular en representación de los policías nacionales perjudicados. Eduardo Riballo, secretario general de SUP Navarra, ha manifestado que esta sentencia "constituye un nuevo ejemplo de que las agresiones y actos de violencia contra los policías nacionales tienen consecuencias penales y económicas".

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