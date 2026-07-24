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Colo Colo sondea a figura del Mundial Vozinha en su búsqueda de portero

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Santiago de Chile, 24 jul (EFE).- Colo Colo, líder de la liga chilena, ha mostrado interés en fichar al portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha', quien fue figura en el Mundial 2026, reconoció este viernes su agente, Adilson dos Santos.

"Con Colo Colo hablamos dos o tres veces", afirmó dos Santos en entrevista con la radio chilena ADN y añadió que aún "no hay nada concreto".

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El representante del futbolista de 40 años, que fue incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, comentó que hay conversaciones en curso con otros clubes.

"Es un grande de Sudamérica y es un orgullo que haya mostrado interés por Vozinha. Él está extremadamente contento y sería una gran oportunidad para él representar a Colo Colo", dijo.

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El jugador, que se ganó 30 millones de seguidores en Instagram debido a su actuación en la Copa del Mundo, se encuentra libre tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

El interés en el guardameta vendría del presidente del club albo, Aníbal Mosa, según destacan medios chilenos, luego de que no se concretara el arribo del uruguayo Santiago Mele, que eligió la oferta del argentino Independiente.

El arquero africano no sería parte de los planes del técnico argentino del Cacique, Fernando Ortíz, asegura la prensa deportiva chilena.

Vozinha disputó cuatro partidos con Cabo Verde en la Copa del Mundo, en los que recibió cinco goles, destacando en el empate 0-0 ante la actual campeona España, con quien compartió el grupo H.

La selección africana hizo historia clasificando a la nueva ronda de 32 en su debut mundialista, y el meta también se lució con atajadas ante la finalista Argentina, que venció en tiempo extra 3-2 para avanzar a octavos.

Colo Colo retoma este viernes la disputa de la liga chilena, en la que tiene diez puntos de ventaja, con el encuentro de local en el estadio Monumental ante Deportes Limache. EFE

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