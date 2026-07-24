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Ciencia destina 6,4 millones al desarrollo de vehículo espacial que aterrizará en Apophis

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Elche (Alicante), 24 jul (EFE).- El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Espacial Española, invertirá 6,4 millones de euros para impulsar el CubeSat Don Quijote, el primer vehículo espacial desarrollado en España que realice un aterrizaje controlado sobre un asteroide y de cuyo diseño y fabricación se encarga la empresa EMXYS.

La ministra Diana Morant ha visitado este viernes, en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, las instalaciones de EMXYS, donde ha ensalzado el talento ilicitano como motor del sector espacial, según un comunicado del ministerio.

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Durante la visita, Morant y el catedrático del Área de Tecnología Electrónica de la UMH y director ejecutivo de EMXYS, José Antonio Carrasco, han firmado un convenio por el que el Gobierno invertirá 6,4 millones de euros para impulsar el desarrollo del CubeSat Don Quijote, que permitirá a España liderar por primera vez una misión de aterrizaje sobre un cuerpo extraterrestre. Al acto ha asistido el rector de la UMH, Juan José Ruiz, según una nota de prensa de la universidad.

El CubeSat Don Quijote se enmarca en el programa GSTP de la Agencia Espacial Europea (ESA) y forma parte de la misión RAMSES (Rapid Apophis Mission for Space Safety) para estudiar el asteroide Apophis, de aproximadamente 375 metros de diámetro medio, durante su excepcional aproximación a la Tierra el 13 de abril de 2029, pasando a una distancia aproximada de 32.000 km.

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El satélite será desplegado desde la nave principal y ejecutará de forma autónoma una maniobra de descenso hasta la superficie del asteroide para realizar mediciones directas que complementarán las observaciones orbitales.

La misión permitirá validar capacidades relevantes para futuras misiones a asteroides, operaciones autónomas, plataformas de pequeño tamaño para misiones interplanetarias, navegación de proximidad, gestión de potencia y sistemas espaciales avanzados.

La ministra ha señalado que “EMXYS representa el éxito del ecosistema español de ciencia e innovación, al haber evolucionado desde spin-off universitaria hasta convertirse en una empresa con capacidades propias para diseñar y desarrollar tecnología crítica para misiones espaciales complejas”.

“Hace pocos años, ni soñábamos que la tecnología española estuviera liderando misiones tan importantes espaciales de la Agencia Espacial Europea”, ha recalcado Morant.

La ministra ha puesto en valor “el liderazgo español en uno de los hitos tecnológicos más relevantes de la próxima década” y ha subrayado “el posicionamiento de nuestro país en defensa planetaria, seguridad espacial y autonomía tecnológica europea”.

La filial Emxys es una empresa del PCUMH que diseña y fabrica micro-satélites y sistemas electrónicos avanzados para misiones espaciales.

Desde 2005, la firma ha participado en más de 30 proyectos aeroespaciales y lanzado sistemas al espacio en cinco misiones, trabajando para agencias espaciales y contratistas industriales de primer nivel.

Su experiencia se centra en el desarrollo de soluciones fiables e innovadoras para plataformas satelitales, instrumentación científica y sistemas de defensa. Emxys cuenta con certificaciones de calidad aeroespacial AS-9100 e ISO-9001. EFE

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