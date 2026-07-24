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Abascal acusa a Sánchez de usar los incendios para desgastar a gobiernos de PP y Vox

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Madrid, 24 jul (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este viernes que "la corrupción" del Gobierno "impide que haya los medios necesarios" para la extinción de los incendios y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "usar las tragedias para desgastar" a gobiernos regionales de PP y Vox.

En su cuenta de la red X ha dicho sobre los fuegos en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León que "otra vez fanatismo climático impide la prevención de los incendios" y ha calificado a Sánchez de "plaga".

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"Otra desastre nacional. No podemos perder la cuenta, porque de todos habrá que pedir responsabilidades. Porque en todos se han perdido vidas y patrimonio", ha escrito Abascal.EFE

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