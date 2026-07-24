60 bomberos forestales en huelga piden su activación para luchar contra el fuego en Madrid

Madrid, 24 jul (EFE).- Un grupo de sesenta bomberos forestales, personal laboral de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida, han pedido este viernes su activación para ayudar en las labores de extinción de los incendios forestales en la región.

En respuesta, la Delegación del Gobierno en Madrid ha enviado este viernes vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la Dirección General de Emergencias, ubicada en Las Rozas, para incorporar a estos bomberos forestales con el objetivo de que colaboren en la lucha contra el fuego.

PUBLICIDAD

Ya el pasado 16 de julio, al declararse el incendio de Lozoyuela, el primero de la campaña, este grupo mostró su disposición a dejar de lado la huelga y solicitó su activación, así como vehículos y herramientas para colaborar en la extinción del fuego pero, según denuncian, la solicitud fue denegada por la Dirección General de Emergencias.

Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, aseguró el pasado miércoles que les había pedido que abandonaran la huelga, dadas las condiciones existentes, "por responsabilidad".

PUBLICIDAD

Entre los motivos de la huelga destaca el incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la Ley 5/2024 de Bomberos Forestales por contratar como conductores asalariados de taxis y furgonetas y mantenedores de edificios al personal que manda a sofocar incendios forestales en la región.

Según los huelguistas, la Administración madrileña no les reconoce ni la categoría ni los complementos ni les permite desarrollar tareas de prevención en invierno y de extinción de incendios en verano. EFE

PUBLICIDAD