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Zapatero niega haber usado a sus hijas como testaferros y que preguntarle al respecto le parece "increíble"

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido en que la empresa de sus hijas, Whathefav, "ha hecho su trabajo" con Análisis Relevante y ha negado de forma taxativa que las haya usado con fines ilícitos. "Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que fueran testaferros. Hombre, por favor", ha expresado taxativo el exdirigente socialista. "Me parece la pregunta increíble", ha añadido durante una entrevista en 'Mañaneros 360' de 'TVE'.

El expresidente ha insistido en que sus hijas "han hecho su trabajo" y que "en absoluto" ha utilizado la sociedad Análisis Relevante para desviarles dinero. "Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?", ha apostillado.

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En este sentido, el exdirigente socialista ha defendido en la entrevista, recogida por Europa Press, que Análisis Relevante es "una consultora" con la que sus hijas "han trabajado, igual que con otros clientes" y ha rechazado continuar dando detalles sobre la empresa de sus hijas, porque, según ha explicado, tienen que "hablar por ellas mismas y en el procedimiento jurídico".

Sobre el dineri que, según detalló Julio Martínez el pasado martes en la Audiencia Nacional, han recibido sus hijas por trabajos que no realizaban, el expresidente ha aseverado que Martínez "las debe revisar" y que sus hijas "van a presentar en el procedimiento judicial todos sus trabajos, toda su tarea y todos sus contratos".

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El expresidente ha calificado la situación como "muy dura" para él y ha expresado que también ha sido "muy impactante" y "preocupante" para sus dos hijas. "Pero estamos muy unidos, la familia, en la convicción de nuestra actividad absolutamente lícita, muy unidos y con mucho cariño de mucha gente", ha zanjado.

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