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Tres detenidos por intentar llevar a una niña de Tenerife a Italia para matrimonio forzoso

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Santa Cruz de Tenerife, 23 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres personas por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso tras una investigación iniciada cuando una niña de 14 años fue interceptada en el aeropuerto de Tenerife Norte acompañada de un hombre que pretendía trasladarla a Italia con documentación falsa.

La investigación comenzó el 6 de julio de 2025, cuando los agentes localizaron en el aeropuerto a la menor junto al hombre, que portaba un pasaporte correspondiente a otra mujer seis años mayor que la joven, según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado.

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La menor residía en un centro de acogida de Tenerife que había denunciado previamente su desaparición y cuyos responsables alertaron a la Policía después de que otros jóvenes internos vieran a su compañera junto a un hombre en una parada de autobús cercana.

Tras localizar a ambos en el aeropuerto, los agentes comprobaron que la documentación que llevaba el hombre no se correspondía con la identidad de la menor y procedieron a su detención.

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Según la Policía Nacional, el testimonio de la joven permitió a los investigadores descubrir que presuntamente llevaba tiempo recibiendo amenazas de otro hombre residente en Italia para obligarla a casarse con él.

Este hombre habría pagado además una dote a la familia de la menor para que ejerciera presión sobre ella y habría encargado al detenido en el aeropuerto que trasladara a la joven hasta Italia.

Durante la intervención en el aeropuerto, los agentes se incautaron de documentación y del teléfono móvil del detenido.

La investigación condujo asimismo a la detención de un tercer hombre, presuntamente encargado de facilitar la documentación falsa utilizada para hacer pasar a la menor por mayor de edad.

Finalmente, en mayo de 2026 y gracias a la cooperación judicial internacional, fue detenido en Italia el hombre que presuntamente había encargado el matrimonio con la menor.

Tras pasar a disposición del juez, el detenido ingresó en prisión a la espera de su extradición a España. EFE

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