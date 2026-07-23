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Taburete: No perdemos la ilusión del primer día y el público siempre nos acompaña

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Rafael Peña

Ceuta, 23 jul (EFE).- El grupo Taburete, considerado uno de los más consolidados del panorama pop rock español, ha valorado que lo principal es "no perder la ilusión" del primer día, así como la respuesta que el público tiene y que les acompaña "de distintas generaciones".

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En una entrevista con EFE en Ceuta, donde ofrecen un concierto, el cantante Guillermo "Willy" Bárcenas (Madrid, 1989) y el guitarrista y voz Antón Carreño (Madrid, 1995), sus dos fundadores, han destacado que el público "no solo canta las canciones de los primeros, sino de este sexto". "Que la gente no solo escuche los clásicos, sino que saques canciones nuevas y sean bien recibidas, es increíble", ha afirmado "Willy" Bárcenas.

El grupo, formado por ocho miembros y que combina la canción melódica con la ranchera y los ritmos latinos, ha dicho que se encuentra en "el mejor momento" y que a ello ha ayudado el parón que hicieron el pasado año.

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"Ese paréntesis nos dio un poco de oportunidad de valorar todo con perspectiva porque llevábamos diez años dando vueltas, enlazando proyectos, y no te das cuenta de lo que te ocurre, de ahí que volver ahora con todo el cariño que estamos recibiendo te hace ser más consciente de todo", ha dicho Antón Carreño.

En los conciertos, Taburete apuesta por acudir "con ganas de pasarlo bien porque lo importante es la compañía, y con actitud positiva". "Es lo esencial porque somos una familia de ocho amigos que somos como hermanos y en cualquier espacio nos lo pasamos bien y somos felices", agrega.

Han mostrado su "satisfacción" por la acogida de su sexto álbum titulado 'El perro que fuma', lanzado el 28 de noviembre de 2025, "porque está funcionando muy bien, la canción 'Vino y cemento' ha sido un pelotazo", ha comentado Antón Carreño.

"Willy" Bárcenas ha resaltado que en los dos discos anteriores "había dos o tres canciones que habían triunfado, pero luego una parte había quedado más en un segundo plano. Este sexto trabajo ha sido bien recibido desde la primera a la última canción", razón por la que están "muy contentos".

'Tres tequilas' (2016) fue el título del primer disco de este grupo al que le da igual el sitio donde hacer un concierto. "Las salas siempre tienen algo especial y, de hecho, después del parón de un año decidimos volver en salas durante enero y febrero porque lo que se vive en ellas es más íntimo y especial", ha reflexionado "Willy" Bárcenas.

"También es bonito actuar en recintos al aire libre porque lo importante es que lo disfrutamos todo y, sea donde sea, lo principal es que lo pasamos bien", ha concretado.

La banda, que recibió una nominación a los Latin Grammy, ha protagonizado extensas giras por Latinoamérica, un mercado que pretenden consolidar. "Estamos trabajando duro para, algún día, ser un grupo grande en Latinoamérica, donde llevamos muchos años yendo", ha dicho "Willy" Bárcenas.

"Somos un grupo sin discográfica, lo gestionamos todo nosotros y es más gratificante cuando consigues cosas, pero a la vez es más difícil. El año pasado metimos casi 5.000 personas en Ciudad de México, en Chile también estamos por esas cifras, y poco a poco la cosa va creciendo y algún día estaremos allí como lo estamos en España", ha comentado a EFE "Willy" Bárcenas.

A la hora de hablar de posibles colaboraciones con otros artistas, Antón deja claro que les gustaría "con muchos", sobre todo los clásicos del pop rock que han escuchado de niños, como Leiva, Andrés Calamaro o Enrique Bunbury. "Sería un sueño absoluto y ojalá algún día tengamos esa posibilidad".

Mientras tanto, "Willy" Bárcenas ha dicho que haría una canción con "todos los que han actuado este año en Ceuta, es decir, con M Clan, Loquillo o La Mari de Chambao, quedaría muy bonita". EFE

(Foto)

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