Espana agencias

Suplanta a un trabajador que iba a recibir un finiquito para quedarse con el dinero

Guardar
Google icon

Alicante, 23 jul (EFE).- Un ciberdelincuente de Alicante ha quedado identificado e investigado por suplantar al trabajador de una empresa de la provincia de Valencia para cobrar un finiquito y la última nómina, ha informado la Guardia Civil.

Esta estafa es conocida como Business Email Compromise (BEC), una técnica de fraude basada en la suplantación de cuentas de correo electrónico corporativas.

El ciberdelincuente había registrado una dirección de correo prácticamente idéntica a la del empleado, con una única letra alterada, casi imperceptible a simple vista, y desde esa cuenta falsa remitió un mensaje al departamento de Recursos Humanos comunicando un cambio de cuenta bancaria y solicitando que tanto una nómina pendiente de cobro como el finiquito se ingresaran en el nuevo número facilitado.

PUBLICIDAD

La coincidencia entre la petición y la reciente extinción de la relación laboral del trabajador reforzó la credibilidad del engaño por lo que, convencida de la autenticidad de la solicitud y de la documentación aportada, la empresa modificó los datos bancarios y ordenó la transferencia de ambos importes a la cuenta fraudulenta indicada por el estafador.

El fraude salió a la luz días más tarde, cuando el propio trabajador, al no recibir el ingreso, se puso en contacto con la empresa y al acotejar la información se descubrió que el correo desde el que se había solicitado el cambio de cuenta no pertenecía al empleado sino a un dominio fraudulento casi indistinguible del original.

PUBLICIDAD

Una vez recibida la denuncia a través de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), el equipo de la Cibercomandancia de la Guardia Civil inició las diligencias y solicitó de forma inmediata el bloqueo de la transferencia.

El análisis de la trazabilidad del dinero, unido al estudio de la cuenta receptora y su contraste con las bases de datos policiales, permitió identificar plenamente al beneficiario de los fondos, a quien se le imputan los delitos de estafa informática y otro de blanqueo de capitales, en unas diligencias que lleva un juzgado de Torrevieja (Alicante). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Sumar celebra la aprobación de la ponencia y recuerda que es una medida de reparación por el abandono de la colonia española durante la dictadura

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Radiografía del divorcio en España: nos separamos menos, 2 años más tarde y compartimos la custodia más que hace una década

Los divorcios, separaciones y nulidades bajan en más de 17.000 casos desde el 2015

Radiografía del divorcio en España: nos separamos menos, 2 años más tarde y compartimos la custodia más que hace una década

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Prohibido beber alcohol en el trabajo, excepto vino cerveza, sidra y poiré: “Son las bebidas que la sociedad ha aceptado desde el siglo XIX”

El Código del Trabajo francés distingue entre bebidas fermentadas y destiladas, una diferenciación influida por criterios higiénicos e históricos que han modelado la cultura laboral y la identidad nacional

Prohibido beber alcohol en el trabajo, excepto vino cerveza, sidra y poiré: “Son las bebidas que la sociedad ha aceptado desde el siglo XIX”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Superar el límite de velocidad en un adelantamiento es mucho más peligroso de lo que parece: cada kilómetro por hora de más multiplica la gravedad de un accidente

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo: tendría un salario base mínimo de 150.000 euros netos

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

ECONOMÍA

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de julio

DEPORTES

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez