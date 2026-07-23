Suplanta a un trabajador que iba a recibir un finiquito para quedarse con el dinero

Alicante, 23 jul (EFE).- Un ciberdelincuente de Alicante ha quedado identificado e investigado por suplantar al trabajador de una empresa de la provincia de Valencia para cobrar un finiquito y la última nómina, ha informado la Guardia Civil.

Esta estafa es conocida como Business Email Compromise (BEC), una técnica de fraude basada en la suplantación de cuentas de correo electrónico corporativas.

El ciberdelincuente había registrado una dirección de correo prácticamente idéntica a la del empleado, con una única letra alterada, casi imperceptible a simple vista, y desde esa cuenta falsa remitió un mensaje al departamento de Recursos Humanos comunicando un cambio de cuenta bancaria y solicitando que tanto una nómina pendiente de cobro como el finiquito se ingresaran en el nuevo número facilitado.

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La coincidencia entre la petición y la reciente extinción de la relación laboral del trabajador reforzó la credibilidad del engaño por lo que, convencida de la autenticidad de la solicitud y de la documentación aportada, la empresa modificó los datos bancarios y ordenó la transferencia de ambos importes a la cuenta fraudulenta indicada por el estafador.

El fraude salió a la luz días más tarde, cuando el propio trabajador, al no recibir el ingreso, se puso en contacto con la empresa y al acotejar la información se descubrió que el correo desde el que se había solicitado el cambio de cuenta no pertenecía al empleado sino a un dominio fraudulento casi indistinguible del original.

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Una vez recibida la denuncia a través de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), el equipo de la Cibercomandancia de la Guardia Civil inició las diligencias y solicitó de forma inmediata el bloqueo de la transferencia.

El análisis de la trazabilidad del dinero, unido al estudio de la cuenta receptora y su contraste con las bases de datos policiales, permitió identificar plenamente al beneficiario de los fondos, a quien se le imputan los delitos de estafa informática y otro de blanqueo de capitales, en unas diligencias que lleva un juzgado de Torrevieja (Alicante). EFE

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