Seguridad, suministro y precio: las condiciones del Gobierno para la prórroga de Almaraz

Madrid, 23 jul (EFE).- La seguridad radiológica, la garantía del suministro eléctrico y la ausencia de costes adicionales para los consumidores son las tres condiciones que tendrá en cuenta el Gobierno para decidir la continuidad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo está analizando con "rigor técnico" el dictamen favorable, emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la semana pasada, antes de adoptar una decisión definitiva.

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En una entrevista en la Cadena Ser recogida por EFE, Aagesen ha recordado que el Gobierno dispone de un plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud para pronunciarse y que "todavía quedan dos meses".

Preguntada por su posición sobre la continuidad de la planta, la ministra ha señalado que es necesario realizar un análisis "desde el rigor y en favor, como siempre, de nuestros ciudadanos y ciudadanas".

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Para la ministra, la decisión deberá garantizar el cumplimiento de la "triple condición" planteada por el Gobierno desde el principio: que no sea necesario adoptar medidas fiscales que impliquen un incremento del precio para los consumidores y que exista la máxima seguridad, tanto desde el punto de vista del suministro como de la seguridad radiológica.

El pleno del CSN emitió un dictamen técnico favorable, aunque condicionado, para prorrogar la autorización de explotación de las dos unidades de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. La resolución definitiva sobre la continuidad de la central queda ahora en manos del Gobierno. EFE

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