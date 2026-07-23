Realojados cuatro pueblos del incendio de Guadalajara, que sigue con un frente abierto

Toledo, 23 jul (EFE).- El incendio forestal que afecta a la Sierra Norte de Guadalajara continúa teniendo un frente abierto, aunque "poco a poco" se está controlando el perímetro y los vecinos de Palancares, Almiruete, La Mierla y Muriel ya han podido regresar a sus casas.

Así lo ha informado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha presidido este jueves la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), una semana después de que se declarara un incendio que ya ha arrasado 32.000 hectáreas.

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Con estos cuatro pueblos, ya son nueve los que han podido ser realojados, de los 34 que permanecen dentro del perímetro de 120 kilómetros que rodea el incendio y la consejera ha afirmado que "cada vez está más cerca de que podamos desescalar todos y cada uno".

Según ha detallado Gómez, la Guardia Civil ha procedido a la apertura de las carreteras de acceso a las localidades, después de un "exhaustivo trabajo" para comprobar que los servicios básicos, como la luz, agua y comunicaciones, funcionan en estos pueblos.

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La consejera ha apuntado a que, aunque el fuego y las labores de extinción han provocado numerosos daños que tendrán que ser evaluados, ninguna vivienda de estas poblaciones ha sido afectadas por las llamas.

Respecto a la evolución del fuego, ha informado de que continúa habiendo un frente abierto en la zona noroeste del incendio, donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) esta desempeñando su labor y se está trabajando con fuego técnico.

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La "buena noticia", ha añadido, es que el fuego "prácticamente no ha avanzado" durante la noche y no se ha superado la barrera de seguridad que se estableció, por lo que no ha alcanzado a nuevos municipios y la provincia de Soria "sigue estando libre".

Para la jornada de este jueves, las labores de extinción se centrarán en intentar "consolidar" el perímetro y la consejera ha apuntado a que el viento va a ser favorable.

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Sin embargo, ha advertido, las previsiones para el viernes es que pueda haber rachas de más de 50 km/h, lo que "va a perjudicar seriamente la posibilidad de control definitiva de esa parte del incendio".

Sobre la investigación de las causas de este incendio, que podría haber sido originado por una cosechadora, ha indicado que no han concluido el informe "porque literalmente no nos ha dado tiempo". "Nuestra prioridad absoluta ahora mismo es el control de los incendios que tenemos", ha dicho.

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Además, preguntada por la decisión de la Diputación de Ciudad Real de no enviar medios al incendio de Guadalajara, Gómez ha señalado que la institución provincial aludió a que "estaban en alerta extrema en la provincia de Ciudad Real y no podían desplazar ninguno de los medios".

"Evidentemente es una decisión que no, que no compartimos. Creemos que podían haber dado, aunque fuese con un servicio dotacional mínimo, relevo a sus compañeros bomberos de otras diputaciones provinciales", ha lamentado la consejera, quien ha recordado que en las labores de extinción han participado bomberos del resto de diputaciones y de varias comunidades. EFE

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