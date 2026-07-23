Prorrogado hasta marzo de 2027 el convenio entre el Banco de España y el CEMFI

Madrid, 23 jul (EFE).- El Banco de España y la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) han acordado prorrogar hasta marzo de 2027 el convenio suscrito en julio de 2022 entre ambas entidades, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado.
El CEMFI es una fundación creada en 1991 cuyos fines son la formación y la investigación en el ámbito de las Ciencias Económicas, con especial dedicación a los temas monetarios y financieros.
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La prórroga ha sido firmada por la director general de Estrategia, Personas y Datos del Banco de España, Mayte Ledo Turiel, y el director del CEMFI, Nezih Guner. EFE
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