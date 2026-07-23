Prisión para el joven acusado de matar a una mujer de 75 años en Soses (Lleida)

Lleida, 23 jul (EFE).- La plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Lleida ha acordado este jueves prisión provisional para el joven de 18 años detenido como presunto autor de la muerte violenta de una mujer de 75 años en Soses (Lleida) el sábado pasado por la noche.

La causa está abierta por un delito de homicidio, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El joven fue arrestado el lunes por su presunta relación con la muerte de la mujer, que fue encontrada en un campo de maíz horas después de que saliera a pasear a su perra, que volvió al pueblo sola y sin la correa.

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El Ayuntamiento de Soses convocó el mismo domingo un minuto de silencio y decretó tres días de luto. EFE

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