Nogueras insiste: que Pedro Sánchez se aparte y se "ponga a alguien" que cumpla los compromisos con Junts para Cataluña

La portavoz de Junts en el Congreso ha exigido hoy que se aparte Pedro Sánchez y se "ponga a alguien" que cumpla los acuerdos con Junts para Cataluña. Además, y en cuanto a la propuesta de financiación autonómica, ha exigido que Cataluña tenga la "llave de la caja" para recaudar y gestionar los recursos y ha emplazado a ERC y al PSC a que lo apoyen en lugar de ratificar el modelo propuesto por el Gobierno que, en su opinión, es continuar con el actual.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, donde la han preguntado si, dado que no apoyan la senda de estabilidad y tampoco la propuesta de financiación autonómica hecha por el Gobierno, están dispuestos a apoyar una moción de censura contra el Gobierno.

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"No, le estoy diciendo que esto tiene que hacerlo un partido y no lo ha hecho", ha respondido tajante en referencia al Partido Popular y al ser preguntada si su partido apoyaría una moción de censura. Según Nogueras, Junts no propone "ni una cosa ni la otra" porque no tiene "ninguna fuerza para hacerlo".

QUE SE PONGA A ALGUIEN QUE PAGUE A CATALUÑA

Por ello, ha insistido en que lo que proponen es que "el señor Sánchez se aparte" y que "se ponga alguien que sí que tenga la capacidad de poder cumplir los acuerdos con Cataluña y que sea capaz de pagar a Cataluña lo que corresponde".

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Dicho esto, se ha preguntado "dónde está el presidente de la Generalitat de Cataluña", Salavador Illa, porque en su opinión, debería estar en Madrid "con el señor Sánchez y no moverse hasta que el señor Sánchez pagara los cargos".

En este sentido, Miriam Nogueras ha recalcado: "no es justo que Cataluña sea de los comunidades que más aporta y que esté en la cola en recibir". En su opinión, "no pasa en ningún sitio del mundo que aquellos que más pagan estén en la cola de recibir", ni que se "penalice a aquellos que más aportan".

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LO QUE PROPONE EL GOBIERNO ES UNA TOMADURA DE PELO Y HUMILLANTE

Ante la votación de hoy de la senda de déficit y el techo de gasto en el Parlamento, y sobre si hay alguna posibilidad de que Junts apoye los Presupuestos, Nogueras ha recalcado que la propuesta que hace el Gobierno respecto al techo de gasto "es la misma que presentó la semana pasada y exactamente la misma que las tres veces anteriores".

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En su opinión, esto supone que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está proponiendo "que de cada 100 euros que permite Europa, solo o menos de un euro irá para Cataluña". Algo que ha calificado de "tomadora de pelo y además es humillante".

De hecho, ha señalado tras conocer la semana pasada los datos de la ejecución presupuestaria, que se está hablando de aprobar unos nuevos presupuestos "cuando no se han ejecutado los anteriores ni los anteriores ni los anteriores".

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MENOS APORTACIÓN A CATALUÑA QUE A MELILLA

Según la dirigente independentista, el Gobierno ha invertido "162 euros por habitante en Cataluña", lo que supone, ha dicho, "menos que Melilla", mientras que ha señalado que se invierten 452 euros por habitante en Madrid; 590 euros en Murcia o 481 euros por habitante en Aragón.

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Por ello, considera que la pregunta no es qué va a hacer Junts con estos números, sino "por qué los 19 diputados del PSC o los diputados de Esquerra sí que siguen avalando esta manera de maltratar" a Cataluña.

QUIERE PARA CATALUÑA EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DEL PAÍS VASCO

Miriam Nogueras también ha criticado el sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno y ha acusado a ERC y PSC de "dar por bueno" un sistema que "no funciona".

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Por el contrario, ha asegurado que lo que propone Junts es "tener la llave de la caja" para poder recaudar, gestionar y decidir desde Cataluña sobre sus impuestos porque, ha asegurado, "con este sistema actual Cataluña cada día está más pobre".

En este sentido, ha insistido en que su partido quiere para Cataluña el mismo sistema de financiación que tiene el País Vasco. "Cada año los catalanes pagamos más impuestos y el Gobierno español ha hecho un récord histórico de recaptación", ha argumentado al tiempo que ha recordado que España es el tercer país de la UE que más ha subido los impuestos.

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En este sentido, ha preguntado por qué ERC y el PSC "presentan una propuesta que no tiene mayoría" y les recuerda que en el contexto actual los partidos y diputados catalanes pueden "decantar la balanza" y "presionar mucho más" de lo que lo han hecho en los últimos años porque tienen unos "votos determinantes".

CUESTIONA QUE LA NORMALIZACIÓN DE CATALUÑA: PUIGDEMONT SIGUE FUERA

La portavoz de Junts en el Congreso se ha referido también a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha apuntado que se está dilatando deliberadamente la aplicaicón de la amnistía.

En su opinión, esto se debe a que a "los partidos españoles y algún catalán no les interesa de ninguna manera que pueda regresar" Carles Puigdemont a hacer política a Cataluña.

Y ha advertido de que aunque a algunos se les llene la boca de decir que se ha normalizado la situación política en Cataluña, la realidad es que el expresidente de la Generarlitat "sigue en el exilio" y que hay una ley de amnistía que se aprobó "hace mucho tiempo y que justicia española" no ha aplicado.

ALIMENTAR A ALIANZA CATALANA ES PELIGROSO

Miriam Nogueras ha atribuido la subida de Alianza Catalaña en las encuestas a quienes alimentan los extremos para perjudicar a Junts, cree que estos deberían ser "más responsables" y ha advertido de que "los extremos nos son buenos y solo se acaban de una manera los extremos, que es solucionando los problemas".

Ha añadido que Junts tiene soluciones y las pone encima de la mesa, pero ha lamentado que éstas "están bloqueadas por la izquierda española o por la derecha española".

No obstante y aunque la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat da una bajada a Junts desde 35 escaños a entre 16 y 18 en el Parlamento catalán, Miriam Nogueras ha advertido de que "la encuesta que vale son las elecciones".

En este sentido, ha recordado que en las elecciones del 23 de julio de 2023 las encuestas les daban entre 3 y 4 diputados en el Congreso y tienen 7 que, además "son determinantes", ha remachado.