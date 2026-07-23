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Mejoran los fuegos en Castilla y León pero preocupa el de Ávila, que amenaza dos pueblos

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Valladolid, 23 jul (EFE).- Evolución favorable de los incendios en Castilla y León durante la mañana de hoy, en la que el trabajo del operativo de extinción ha permitido rebajar la gravedad en los fuegos de Rábano de Aliste (Zamora) y Retortillo (Soria), ya sin confinamientos ni desalojados, pero preocupa el de Burgohondo (Ávila), que amenaza dos pueblos, y el Castropodame (León), ambos con desalojados.

El incendio abulense se encuentra "muy activo" y amenaza la localidad de Navaluenga y el barrio de Puente Nueva, en Burgohondo, ya desalojado la pasada noche junto con el barrio de Matalaceña, con un centenar de vecinos afectados, según ha explicado el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández.

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Hernández ha señalado este jueves que "el frente de llama" se encuentra a unos 1.500 metros de distancia de Navaluenga, un municipio que en verano incrementa su población, y ha asegurado que "la máxima prioridad" del amplio operativo desplegado en la zona es salvaguardar a los núcleos urbanos próximos.

Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) realiza cortafuegos para impedir que las llamas alcancen la Reserva Natural del Valle de Iruelas, y pese al avance de las llamas hacia la cumbre que separa el Valle del Alberche del Valle del Tiétar, no se prevé que pase al otro lado, al municipio de Piedralaves.

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La orografía, el viento, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, y el incremento de las temperaturas, son los principales obstáculos que complican las labores de extinción de un gran operativo integrado por un centenar de efectivos, con 14 medios aéreos.

El fuego de Castropodame evoluciona favorablemente pero continúan desalojadas las localidades de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero, con más de un centenar de afectados; y el operativo trabaja para evitar que el fuego llegue a Torre del Bierzo y avance hasta Castropodame, aunque para este último no hay riesgo.

Castilla y León tiene activos, en estos momentos, siete incendios forestales: a los de Rábano, Burgohondo y Castropodame se suman los de Brieva (Segovia) y Murias de Ponjos (León), ambos en Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR); y dos más en La Baña (León) y Cedillo de la Torre (Segovia), activos pero sin peligrosidad.

Además, en Soria siguen pendientes de la evolución de los dos incendios declarados en Guadalajara: el de La Mierla ha dejado ya de ser una amenaza, por lo que se ha rebajado la gravedad de IGR 1 a 2 en Retortillo, y los últimos desalojados -la residencia de mayores- ya han vuelto. Mientras, el fuego de Selas se vigila sin riego.

La buena evolución del fuego en Rábano de Aliste (Zamora) ha permitido rebajar el nivel de peligrosidad a IGR 1, y además se ha desconfinado el municipio; y evoluciona también bien el fuego de Brieva (Segovia), sin restricciones después de tener que evacuar a más de 400 vecinos de 8 pueblos y confinar una localidad.

El operativo está muy pendiente de la evolución de las condiciones meteorológicas, pues el viento y el calor complicarán las labores de extinción, en una cmunidad que se encuentra en Situación Operativa 2 por la concentración de incendios y la peligrosidad de los mismos.EFE

(foto) (vídeo)

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