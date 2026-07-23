Espana agencias

MAPA abre consulta pública de la norma de comercialización de aceite para la campaña 26/27

Guardar
Google icon

Madrid, 23 jul (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado el trámite de audiencia pública del proyecto de norma de comercialización del aceite de oliva para la próxima campaña 2026/27 y la consulta estará abierta hasta el día 13 de agosto.

La norma tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado y garantizar su estabilidad, según ha informado este jueves el Departamento en un comunicado.

El Ministerio ve necesario avanzar en el diseño de la norma ante la perspectiva de una eventual producción elevada para la próxima campaña.

No obstante, su aplicación quedará supeditada a la constatación de estimación de sobreoferta, así como de posibles desajustes de mercado que pueda conllevar.

El proyecto de orden establece el criterio de retirada de aceite de oliva, algo que tan solo se produciría cuando el nivel de existencias iniciales junto las estimaciones de producción alcanzaran el 120 % del nivel medio de la suma de las seis campañas anteriores.

PUBLICIDAD

Igualmente recoge el criterio de determinación del porcentaje de retirada de aceite de cualquier categoría, a decidir por el operador, sobre el total de la producción de aceite de oliva.

Tras la aprobación de la orden, y una vez hayan sido conocidas las estimaciones de producción y las existencias iniciales, se determinará si se cumple el umbral de activación establecido y, por tanto, el porcentaje de producción a retirar debiendo elaborar el MAPA un plan de control de la norma de comercialización, en coordinación con las comunidades autónomas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fuego se ensaña con Castilla y León: siete incendios forestales, con Burgohondo, Castropodame y Rábano de Aliste en nivel 2

La alerta en Soria por el avance de las llamas de La Mierla (Guadalajara) ha descendido a IGR-1 este jueves

El fuego se ensaña con Castilla y León: siete incendios forestales, con Burgohondo, Castropodame y Rábano de Aliste en nivel 2

Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto en Madrid: estos son los 10 mejores municipios para disfrutar del fenómeno meteorológico

Miles de personas ya han reservado alojamiento en los principales enclaves y la región ha preparado decenas de puntos de observación con actividades familiares

Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto en Madrid: estos son los 10 mejores municipios para disfrutar del fenómeno meteorológico

José Andrés, chef español: “Mi ensalada favorita de este verano lleva sandía, queso feta y aceitunas y la servimos en mi restaurante”

El chef desvela la receta de una de sus ensaladas preferidas, una combinación que sirve en su restaurante Zaytinya y que se inspira en la cocina griega

José Andrés, chef español: “Mi ensalada favorita de este verano lleva sandía, queso feta y aceitunas y la servimos en mi restaurante”

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

El organismo regulador también sanciona a Jordi Wild por emitir combates de contacto extremo sin advertencias para menores y a Nachter por publicitar medicamentos sin los avisos legales exigidos

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

La vacuna contra la peste llega 700 años después de arrasar Europa: dos modelos experimentales muestran una eficacia del 100% en ratones

Entre el 80 % y el 100 % de los ratones inmunizados con las vacunas sobrevivieron a la infección por la peste

La vacuna contra la peste llega 700 años después de arrasar Europa: dos modelos experimentales muestran una eficacia del 100% en ratones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Superar el límite de velocidad en un adelantamiento es mucho más peligroso de lo que parece: cada kilómetro por hora de más multiplica la gravedad de un accidente

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo: tendría un salario base mínimo de 150.000 euros netos

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

ECONOMÍA

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

DEPORTES

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez