Los desafíos de la gastronomía a debate en Brasil de la mano del Basque Culinary Center

San Sebastián, 23 jul (EFE).- Referentes de la cocina mundial se reunirán del 6 al 8 de noviembre en Curitiba (Brasil) con motivo del decimosexto Consejo Internacional de Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián, que se cerrará con un evento abierto al público en el que se abordará el papel de la gastronomía ante los nuevos desafíos globales.

Bajo el título, 'Gastronomia, Identidade e Transformaçao', el encuentro incluirá charlas, debates y demostraciones de cocina con la idea de "aportar conocimiento, reflexiones y aprendizajes que contribuyan a mirar al presente y al futuro de la alimentación de forma creativa pero también comprometida", explica el BCC en una nota difundida este jueves.

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Manu Buffara, una de las grandes representantes de la gastronomía brasileña, será anfitriona de esta cita, a la que no faltarán compatriotas de renombre, como Alex Atala, Rodrigo Bellora, Felipe Cavalcanti y Pedro Soares, que participarán con demostraciones culinarias y actividades de intercambio de conocimiento para generar "un espacio de inspiración, aprendizaje y debate sobre los nuevos modelos gastronómicos emergentes".

A la capital del estado de Paraná viajarán también Joan Roca (España), Michel Bras (Francia), Manu Buffara (Brasil), Dominique Crenn (Francia/EEUU), Josh Niland (Australia), Narda Lepes (Argentina), Trine Hahnemann (Dinamarca) y Elena Reygadas (México), miembros del consejo del BCC, que además integrarán el jurado que fallará en la ciudad brasileña el Basque Culinary World Prize 2026, que por primera vez permite nominar no solo a chefs.

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El BCC destaca que Brasil, "territorio clave en la conversación gastronómica contemporánea por su diversidad cultural y biológica y por la fuerza de su escena culinaria, se ha consolidado como un punto de encuentro donde surgen nuevas ideas, se discuten urgencias y se ensayan modelos que inspiran al mundo".

"Por eso, este país -y en particular Curitiba, ciudad marcada por flujos migratorios constantes y un intenso intercambio cultural- se convierte en el escenario idóneo para reflexionar sobre los desafíos que atraviesa el sector y abordar el futuro de la gastronomía desde una perspectiva amplia y transformadora", subraya el centro universitario y de investigación vasco.

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El encuentro, según el director del BCC, Joxe Mari Aizega, será un espacio "para pensar con rigor, aprender colectivamente y seguir impulsando una gastronomía que transforma territorios y comunidades contribuyendo al futuro de la alimentación". EFE