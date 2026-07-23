Los bomberos esperan taponar por completo la fuga de gas de Sants en las próximas horas

Barcelona, 23 jul (EFE).- Los Bomberos de Barcelona esperan taponar por completo en las próximas horas la fuga de gas de los alrededores de la estación de metro de Plaça de Sants, momento en el que desaparecerá la gran llamarada que quema desde anoche tras la deflagración que provocó ocho heridos.

El jefe de intervención de los bomberos, Albert Ventosa, ha explicado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en el lugar del suceso que los esfuerzos están puestos ahora en "obturar los puntos de escape", de los que ya se han taponado tres de un total de cuatro.

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La deflagración se produjo anoche, después de que operarios de la compañía de gas trabajaran desde mediodía para controlar la fuga causada por las obras que se llevan a cabo en la estación.

"La llama era espectacular, pero el riesgo estaba controlado. Por seguridad no se podía apagar. La estrategia ha sido no extinguir porque la situación de riesgo hubiera sido más alta que dejar quemar el gas de manera controlada, ya que se podrían haber creado bolsas incontroladas", ha dicho.

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Ventosa ha detallado que la infraestructura de distribución de gas urbana es una malla compleja y sectorializarla y trabajar para controlar los escapes requiere tiempo, ya que hay que introducir en las cañerías una especie de globos que se inflan para taponar la fuga.

Una vez se logre cerrar el cuarto punto en el que se trabaja, la aportación de oxígeno caerá y la llama se autoextinguirá.

Los Bomberos de Barcelona han trabajado durante toda la madrugada, controlando la llamarada que quema desde anoche con una columna de agua para refrescar los alrededores.

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El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió anoche a los ocho operarios heridos en el centro avanzado que desplegó en el lugar, que luego fueron derivados a los hospitales Vall d'Hebron y Clínic de Barcelona, donde evolucionan de manera favorable, según ha informado el jefe de intervención de los bomberos.

Como medida preventiva, se ha cerrado también una escuela situada en los alrededores, según ha confirmado el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, que se ha desplazado esta mañana al lugar junto a la también teniente de alcalde y presidenta del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Raquel Gil.

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A lo largo de las próximas horas se valorará el momento en el que puedan volver a reabrir los comercios afectados así como levantarse las restricciones de movilidad impuestas en la zona. EFE

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