Leyre Monente, heroína del ascenso a Liga F del Valencia, se retira a los 26 años

Valencia, 23 jul (EFE).- La riojana Leyre Monente ha decidido poner fin a su carrera deportiva a los 26 años después de una temporada en la que se convirtió en la heroína del Valencia Femenino con su gol en el minuto 99 en la final por el ascenso a la Liga F ante el Villarreal en el Estadio Antonio Puchades de Paterna.

“Cierro una etapa que ha sido mi vida durante muchos años, sabiendo que cada momento ha merecido la pena. Gracias a todos los que habéis formado parte del camino y, sobre todo, gracias, fútbol, por tanto. Hasta siempre”, escribió la centrocampista en redes sociales.

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Monente se inició en el fútbol jugando para el Comilla CF (2005-14) y, posteriormente, fichó por el EDF Logroño (2014-15). En el verano de 2015 recaló en el Athletic Club, en el que estuvo seis temporadas (2015-21) hasta que dio el salto al primer equipo. Después recaló en el Deportivo Alavés (2023-25), al que llegó procedente al Valencia.

También ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española, proclamándose campeona de Europa en 2015 en Reikiavik (Islandia) y subcampeona de Europa en Minsk (Bielorrusia) en 2017 con la Sub-16 y logrando un bronce mundial en Amman (Jordania) con la Sub-17.

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Leyre Monente finalizó este verano su contrato con el Valencia, equipo al que llegó en julio de 2025 y vistió sus colores en 27 partidos, entre Liga (25) y Copa (2), anotando 2 tantos. EFE

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