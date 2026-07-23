La superficie forestal quemada en España roza las 125.000 hectáreas, el triple que en 2025

Madrid, 23 jul (EFE).- La superficie forestal quemada en España en lo que va de año se acerca ya a las 125.000 hectáreas, más del triple que en el mismo periodo de 2025, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

La extensión arrasada por el fuego hasta el 22 de julio se sitúa en 124.969 hectáreas, frente a las 35.270 hectáreas en la misma fecha del año pasado.

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La cifra facilitada ayer por el EFFIS era de 119.458 hectáreas, pero el sistema suele actualizar los datos en los días posteriores al cierre de la semana.

Según esos datos actualizados, la última semana analizada (del 16 al 22 de julio) se quemaron 43.337 hectáreas.

Esta cifra es la más alta del año y cuadruplica la registrada en la misma semana de 2025 (10.049 hectáreas).

Este año, el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, el segundo más extenso desde que hay registros, ha disparado la superficie quemada. También han destacado por su tamaño los fuegos de la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza) y de Los Gallardos (Almería).

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No obstante, la superficie arrasada en esta última semana está aún muy lejos de las que se alcanzaron entre el 6 y el 12 de agosto del año pasado (144.158 hectáreas) y entre el 13 y el 19 del mismo mes (178.141 hectáreas)

En ese periodo se produjo el incendio de la zona de Larouco, Quiroga y Oencia (entre Orense, Lugo y León), que arrasó 37.765 hectáreas, el más grave de España desde que hay datos.

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España es el país de la Unión Europea (UE) con mayor superficie forestal quemada en lo que va de año, más del doble que el siguiente, que ahora es Italia (47.942 hectáreas).

A continuación se sitúan Francia (45.927 hectáreas) y Portugal (29.224 hectáreas). EFE

(Infografía)