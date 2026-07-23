"La siguiente va a tu cabeza": así fue el intento de asesinato a la abogada de El Ejido

Almería, 23 jul (EFE).- Un arma encasquillada evitó que el agresor de la abogada tiroteada en la localidad almeriense de El Ejido el pasado 15 de julio la rematara con un segundo disparo, tras haberla alcanzado previamente en el abdomen y advertirle: "La siguiente va a tu cabeza", unos hechos por los que el individuo ya ha ingresado en prisión provisional sin fianza.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, de las diligencias practicadas hasta el momento se desprende la existencia de un delito de asesinato en grado de tentativa, por el que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido, plaza número 3, acordó que el hombre permanezca en la cárcel hasta su juicio.

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El relato de los hechos, respaldado por las diferentes pruebas recopiladas por la Policía Nacional y por los informes médicos, sitúa el ataque sobre las 9:30 horas del pasado 15 de julio, cuando el investigado se encontraba sentado en la escalera del domicilio de la letrada, en El Ejido, esperando a que esta bajara.

Al llegar a la planta baja, el hombre la abordó diciéndole "abogada, abogada", mientras sacaba un arma de fuego y, en actitud violenta, comenzó a preguntarle por su exjefe, quien reside en el mismo edificio que la perjudicada y a quien el agresor también iba buscando.

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La víctima había prestado servicios profesionales en el ámbito laboral al atacante, el cual había sido despedido recientemente por su exjefe.

Una vez que ambos salieron del portal, existen indicios de que el investigado cargó la pistola con balas y, posicionándose frente a la mujer, le disparó con ánimo de causarle la muerte apuntando a zonas vitales.

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El primer impacto alcanzó a la víctima en el abdomen. Acto seguido, el atacante apuntó a la cabeza de la letrada, si bien el arma no llegó a detonarse en esta segunda ocasión, momento en el que el individuo le profirió la expresión: "La siguiente va a tu cabeza".

A consecuencia del ataque, la perjudicada se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Poniente, donde ha sido intervenida quirúrgicamente para extraerle un proyectil, y se encuentra aún pendiente de determinar las secuelas definitivas.

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Las citadas fuentes precisan que la autoridad judicial ha fundamentado la medida de prisión provisional en la entidad y gravedad de los hechos, así como en la elevada pena que el delito lleva aparejada.

Asimismo, se subraya el elevado riesgo de fuga del investigado, cuyo objetivo de sustraerse a la acción de la Justicia quedó evidenciado al ser detenido en una estación de trenes en Murcia cinco días después de los hechos. EFE

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