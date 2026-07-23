Espana agencias

La ley que permite que las lenguas no oficiales sean especialidad docente sale a consulta

Guardar
Google icon

Madrid, 23 jul (EFE).- El real decreto que permitirá que las lenguas no oficiales, pero con reconocimiento legal en sus estatutos autonómicos -como el asturiano o el aragonés- puedan ser especialidad docente, está en fase de consulta pública previa hasta el 31 de julio.

Con esta nueva ley, que modifica tres decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias, centenares de docentes que imparten estas lenguas, protegidas jurídicamente en los estatutos de sus comunidades autónomas, podrán presentarse a oposiciones para cubrir estas plazas.

PUBLICIDAD

En el caso del asturiano, el reconocimiento de esta especialidad docente dará estabilidad a más de 300 profesores y profesoras interinos que llevan impartiendo el asturiano y el eonaviego (mezcla del gallego y asturiano) como lengua optativa, una asignatura que nació hace cuarenta años.

El texto de la nueva norma, que recaba la opinión de personas y organizaciones que se vean afectadas, argumenta que la inexistencia de estas especialidades compromete la adecuada integración de estos docentes en el régimen general de la función pública docente.

PUBLICIDAD

"En particular, impide que las plazas puedan proveerse mediante los procedimientos ordinarios de acceso previstos en la legislación básica y dificulta la planificación de las plantillas de los centros educativos, así como la cobertura de vacantes y sustituciones. Además, obliga a atender necesidades permanentes de personal mediante mecanismos de provisión de carácter temporal", señala el decreto, que no requiere pasar por las Cortes Generales.

Hasta ahora el reconocimiento de especialidad docente estaba contemplado en la ley solo para las lenguas cooficiales pero no para aquellas que tenían reconocimiento jurídico y especial protección estatutaria a efectos de enseñanza.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes confía en que el decreto esté plenamente en vigor en un plazo de 5 o 6 meses y la creación de la especialidad, a efectos de su inclusión en el currículo y de su docencia en los centros, se tendrá que hacer posteriormente por la Comunidad Autónoma.

El Ministerio recuerda que la Constitución Española reconoce, en su artículo 3.3, que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección y añade que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias también insta a que, en los territorios en los que se hablen dichas lenguas, los Estados signatarios basen su política, su legislación y su práctica, en la provisión de medios adecuados para su enseñanza.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

Tres semanas consecutivas de subidas dejan el depósito lleno en casi 90 euros para el diésel y 87 para la gasolina, con el alza del crudo internacional acelerando el encarecimiento en ambos combustibles

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El mecánico explica que un neumático nuevo no es lo mismo que uno no usado: pese a que no haya rodado, el paso del tiempo puede provocar que el material pierda propiedades, incluso si ha estado guardado

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El rábano, la verdura que ayuda a la formación de colágeno y refuerza las defensas del cuerpo

Este alimento es rico en nutrientes que protegen la salud y el bienestar general

El rábano, la verdura que ayuda a la formación de colágeno y refuerza las defensas del cuerpo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo: tendría un salario base mínimo de 150.000 euros netos

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

ECONOMÍA

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de julio

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

DEPORTES

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida