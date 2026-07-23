Espana agencias

La española Awa Fam consigue su primer doble-doble en la WNBA

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 23 jul (EFE).- La pívot española Awa Fam, de las Seattle Storm, firmó este jueves su primer doble-doble en la WNBA al acumular 10 puntos y 10 rebotes en la derrota de su equipo ante las Minnesota Lynx por 76-86.

Además, la pívot, que salió como titular, sumó también a su hoja de estadísticas 2 tapones, una asistencia y un robo en casi 31 minutos de juego.

PUBLICIDAD

La alicantina de 20 años y 193 centímetros de altura fue elegida por la franquicia de Washington en el puesto número 3 del 'draft' este verano.

Este viernes se conocerá si forma parte de la lista de Miguel Méndez para representar a España en el próximo Mundial 2026 de Berlín, que se disputa del 4 al 13 de septiembre. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La policía de Benidorm detiene a un hombre que llevaba 10 días haciendo ‘simpas’ en hoteles y restaurantes: “Le hemos sacado la cuenta”

El acusado es un ciudadano islandés de 50 años

La policía de Benidorm detiene a un hombre que llevaba 10 días haciendo ‘simpas’ en hoteles y restaurantes: “Le hemos sacado la cuenta”

La nueva vida de Guardiola lejos de los estadios: su casa en Barcelona, los planes en Oriente Medio y sus problemas de salud

El entrenador ocupa todo tipo de teorías sobre su posible fichaje con la selección italiana y su reciente salida del Manchester City

La nueva vida de Guardiola lejos de los estadios: su casa en Barcelona, los planes en Oriente Medio y sus problemas de salud

Luna llena de ciervo, un fenómeno astronómico para disfrutar en julio: cuándo es y cómo verla

El plenilunio se podrá observar durante tres noches consecutivas

Luna llena de ciervo, un fenómeno astronómico para disfrutar en julio: cuándo es y cómo verla

Multa de 745.000 euros contra la Sanidad de Canarias por la muerte de una enfermera: “No podemos aceptar como explicación que no se lo expliquen los propios médicos”

El tratamiento y la técnica quirúrgica fallaron sin que los profesionales pudieran ofrecer una alternativa solvente

Multa de 745.000 euros contra la Sanidad de Canarias por la muerte de una enfermera: “No podemos aceptar como explicación que no se lo expliquen los propios médicos”

Los osos de la cordillera cantábrica son capaces de “mentir” para engañar a sus rivales: investigadores españoles observan cómo manipulan las marcas visuales y químicas

Un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales junto al CSIC ha recogido 117.000 horas de grabaciones de fototrampeo en 14 puntos de marcaje de 164 ejemplares de oso pardo

Los osos de la cordillera cantábrica son capaces de “mentir” para engañar a sus rivales: investigadores españoles observan cómo manipulan las marcas visuales y químicas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

Seguro de coche por días: qué es, cómo funciona y qué beneficios tiene

Zapatero da la cara pero no explicaciones sobre el caso Plus Ultra: “Soy inocente y no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”

ECONOMÍA

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

DEPORTES

De “unicornio” a circuito lleno: el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 presume de “la curva más grande y fiera del mundo”

De “unicornio” a circuito lleno: el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 presume de “la curva más grande y fiera del mundo”

Rodri será sometido a una operación de espalda que podría retrasar su incorporación a la pretemporada

¿Olise o Rodri? Las operaciones en las que trabaja el Real Madrid en el mercado de fichajes y un galáctico en la manga

Luis de la Fuente, sobre el Mundial 2030 en España: “El orgullo más grande de un entrenador es ser seleccionador de tu país”

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”