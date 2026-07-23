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La Alhambra revive el amor de Carlos V e Isabel de Portugal con música, danza y teatro

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Granada, 23 jul (EFE).- La Alhambra revive este viernes el amor de Carlos V e Isabel de Portugal con un espectáculo que une música histórica, teatro y danza, una producción que recrea la estancia de la pareja en Granada, un episodio decisivo para la historia del monumento y de la ciudad.

El complejo monumental, históricamente el más visitado del país, estrena este viernes '1526. Amor Imperial en la Alhambra', un espectáculo en el Palacio de Carlos V que se enmarca en el quinto centenario de la estancia del emperador en Granada.

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El espectáculo plantea un recorrido por los acontecimientos que tuvieron lugar durante la visita a Granada tras su matrimonio, un periodo en el que la ciudad adquirió un protagonismo decisivo dentro de la monarquía hispánica.

Durante aquellos meses se gestó la construcción del Palacio de Carlos V, se impulsaron proyectos de especial relevancia para la ciudad y comenzó a configurarse la imagen de Granada como uno de los principales símbolos del Renacimiento europeo.

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La propuesta se articula en tres actos y un epílogo que combinan música, teatro y danza para acercar al público tanto al contexto histórico como a la dimensión humana de sus protagonistas.

A través de un lenguaje escénico multidisciplinar, la producción recrea el vínculo que Carlos V e Isabel de Portugal establecieron con Granada y con el legado artístico y cultural heredado del periodo nazarí.

La dirección musical y artística corresponde a Jorge Rodríguez Morata, mientras que los textos originales han sido escritos por Carlos Pérez; la interpretación teatral estará a cargo de Ilde Gutiérrez, y la parte coreográfica será interpretada por Inés Santos.

El programa musical reúne obras de algunos de los principales compositores del Renacimiento europeo, entre ellos Juan del Encina, Luys de Narváez, Josquin des Prez, Claudin de Sermisy, Tielman Susato y Pierre Attaingnant.

De la interpretación se encargará el Coro de Cámara de Granada y del 'ensemble' de música renacentista Hexacordo, con la participación de Luisa Meleiro, especializada en instrumentos históricos de cuerda pulsada.

La producción ha sido concebida específicamente para el Palacio de Carlos V, espacio estrechamente vinculado a los hechos históricos que se narran en la representación, y propone una aproximación al patrimonio desde el diálogo entre la interpretación histórica, la creación escénica y la recuperación del repertorio musical del siglo XVI. EFE

mro/pst/jdm

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