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Juan Cruz: "El entrenador ha tenido la mayor culpa de que esté aquí"

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Málaga, 23 jul (EFE).- El delantero hispano-argentino Juan Cruz afirmó este jueves, tras su cesión por parte del Leganés al Málaga, que "el entrenador (Juan Funes) ha tenido la mayor culpa de que esté" en el club andaluz porque sabe "cómo juega él" y el fútbol que practica el conjunto malagueño e imagina que el técnico malaguista le "pedirá desparpajo" y liberarse en el campo.

"Al final, la ventaja es que me siento cómodo en las tres posiciones de arriba", dijo en la rueda de prensa de presentación el jugador criado en la cantera del Málaga, quien puede desenvolverse en ambas posiciones, "más en derecha o en izquierda, pero bien en las tres y no tendría problema en jugar en cualquiera de ellas".

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Cruz se enfrentó al Málaga en la pasada temporada con resultados favorables con una victoria en el estadio de Butarque por 2-0 y un empate a cero en La Rosaleda, aunque ha seguido a su nuevo club durante toda la campaña.

"Llevo todo el año siguiendo al equipo y juegan un fútbol que me beneficia mucho. Eso atrae mucho. Soy un perfil encarador que conduce mucho, rompe líneas y tiene disparo desde fuera del área. Creo que le puede venir bien al equipo", destacó.

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"La verdad es que vengo de un año complicado, no ha salido como esperaba ni personal ni colectivamente. Vengo con hambre de fútbol y de demostrar quién soy. El equipo te contagia la alegría y el día a día lo hace todo mucho más fácil y salir con ganas y reventarlo con ello", detalló.

El defensa Fernando Calero, también con pasado malaguista y que regresa después de su periplo en el Valladolid y las últimas seis temporadas en el Espanyol, recuerda su paso por el Málaga: "Hace mucho tiempo que me fui de aquí, pero siempre he tenido esa espinita clavada de volver y debutar en el primer equipo, debutar en La Rosaleda es uno de esos sueños que no me quedaba por cumplir".

El centrocampista Carlos Dotor regresa al Málaga cedido por el Celta y tras conseguir el ascenso a LaLiga EA Sports.

"Creo que el año pasado fue muy bonito para todos. Tenía claro que quería repetir. Sé que el entrenador apostó mucho por mí y estoy muy a gusto aquí. Tengo claro que lo que hice la temporada pasada no vale de nada si no aprieto y doy un paso más esta temporada. La exigencia va a ser más alta", indicó. EFE

jrl/cb/ism

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