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Francia presentará al sucesor de Deschamps al frente de los 'Bleus' el 28 de julio

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París, 23 jul (EFE).- El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, presentará el martes 28 de julio al nuevo seleccionador de Francia durante una rueda de prensa en la sede del organismo.

La comparecencia tendrá lugar a las 11.00 horas (9.00 GMT), después de una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FFF prevista para esa misma mañana.

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La federación no ha confirmado oficialmente la identidad del nuevo técnico, pero los principales medios deportivos franceses señalan a Zinedine Zidane como el próximo seleccionador nacional.

El anuncio pondrá fin a una etapa histórica de Didier Deschamps, que dejó el cargo tras el Mundial de 2026 después de 14 años al frente de la selección francesa.

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El excentrocampista, quien fue campeón del mundo como futbolista en 1998, dirigió su último partido con los 'Bleus' el 18 de julio en la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, en la que Francia quedó cuarta, y cerró un ciclo en el que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y alcanzó la final de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Deschamps, de 57 años, dirigió a Francia en 185 partidos, un récord para un seleccionador nacional francés, con un balance de 120 victorias, 35 empates y 30 derrotas.

Bajo su mandato, Francia disputó tres finales de grandes torneos y participó en siete grandes competiciones internacionales, cifras inéditas para un técnico de los 'Bleus'.

Durante su etapa, Francia ganó el 87 % de los partidos en los que marcó primero y logró remontar en 20 encuentros en los que comenzó por detrás en el marcador.

En los Mundiales, Deschamps acumuló 19 victorias en 26 partidos, el mejor registro entre entrenadores con más de diez encuentros dirigidos en la competición.

El técnico también forma parte del reducido grupo de entrenadores que han ganado la Copa del Mundo como jugador y como seleccionador, junto al alemán Franz Beckenbauer y al brasileño Mario Zagallo.

La eventual llegada de Zidane supondría el regreso a la selección de uno de los grandes símbolos del fútbol francés.

Campeón del mundo como jugador en 1998 y antiguo capitán de los 'Bleus', el exentrenador del Real Madrid, con el que ganó tres Ligas de Campeones consecutivas entre 2016 y 2018, llevaba años siendo señalado como el principal candidato para ocupar el banquillo de Francia tras la salida de Deschamps. EFE

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