Espana agencias

El PSOE pide investigar la "vinculación" de Vox con la concentración en en Ferraz donde se apaleó un muñeco de Sánchez

Guardar
Google icon
Imagen BVRG4YZGGVD67K4DFSRGQL65OQ

El PSOE ha solicitado a la jueza que investigue la "vinculación" de los organizadores de la concentración durante la Nochevieja de 2023 frente a la sede federal del partido en la calle Ferraz de Madrid, donde algunas personas apalearon un muñeco que representaba al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a fin de "acreditar" que el evento "contaba con la organización" de "grupos de extrema derecha", "grupos violentos" y "partidos políticos como Vox".

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido a la magistrada de Madrid que investiga los hechos.

El PSOE pide que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional elabore un informe para determinar "quiénes fueron los organizadores formales y los responsables materiales del evento", cómo se financió y publicitó y cuál era el objetivo del mismo, "todo ello con investigación de la vinculación de los organizadores con organizaciones políticas o de extrema derecha".

PUBLICIDAD

"Lo anterior es necesario para acreditar que la concentración contaba con una organización, promoción e infraestructura económica y mediática por grupos de extrema derecha, por partidos políticos como Vox y por grupos violentos", detalla la letrada, que precisa que "una de las consignas violentas y amenazantes" que se gritaron aquella noche era "colgadlo de los pies".

"COLGAR DE LOS PIES" A SÁNCHEZ

El PSOE vincula ese cántico con unas palabras pronunciadas por el líder de Vox, Santiago Abascal, al diario argentino 'Clarín', donde dijo que "habrá un momento dado" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" a Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

"Además, consta en el inicial atestado que obra en el procedimiento, que precisamente esta formación política, Vox, estaba relacionada con la asociación a través de la cual se recaudaban fondos a los efectos de financiar la convocatoria", así como con Revuelta, "la que era su organización juvenil", agrega.

En concreto, la formación política pide que la jueza libre oficio a Vox para que informe sobre su "vinculación formal, orgánica o económica en el momento de los hechos" con Revuelta, además de sobre la "afiliación" a la formación liderada por Abascal de las personas investigadas en la causa o si ha mantenido "alguna relación laboral, profesional o de otra naturaleza" con los imputados.

Asimismo, el PSOE reclama conocer si los investigados en la causa habían sido detenidos o identificados por su participación en los disturbios que se produjeron durante el mes de noviembre de 2023 en la calle de Ferraz.

LA NOCHEVIEJA EN FERRAZ, "NI PACÍFICA NI LÚDICA"

En paralelo, el PSOE reclama la busca, detención y puesta a disposición judicial de un ciudadano identificado como Ding Jinxin, investigado en las presentes diligencias, a fin de que se le tome declaración.

También pide que la jueza oficie al Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno en la región para que remita las actas de infracción, identificación o notas de servicio que se elaboraron en la Nochevieja de 2023 en relación a los hechos ocurridos en Ferraz, además de los expedientes y autorizaciones relativos a la concentración.

El PSOE sostiene que la Nochevieja en Ferraz "no era pacífica ni tenía una intención lúdica", sino que "buscaba la intimidación y la coacción mediante la representación del violento linchamiento de un muñeco como si se tratara de Pedro Sánchez".

"La Nochevieja en Ferraz se produce como una continuación de los graves disturbios sucedidos durante días en las inmediaciones de la sede del PSOE, en las que se tenían que desplazar una cantidad importantísima de antidisturbios de la policía, helicópteros que sobrevolaban desde por la tarde hasta altas horas de la madrugada, drones, que dio lugar a que se tuvieron que colocar vallas de seguridad en su perímetro para proteger la sede del PSOE", rememora el escrito.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La policía de Benidorm detiene a un hombre que llevaba 10 días haciendo ‘simpas’ en hoteles y restaurantes: “Le hemos sacado la cuenta”

El acusado es un ciudadano islandés de 50 años

La policía de Benidorm detiene a un hombre que llevaba 10 días haciendo ‘simpas’ en hoteles y restaurantes: “Le hemos sacado la cuenta”

La nueva vida de Guardiola lejos de los estadios: su casa en Barcelona, los planes en Oriente Medio y sus problemas de salud

El entrenador ocupa todo tipo de teorías sobre su posible fichaje con la selección italiana y su reciente salida del Manchester City

La nueva vida de Guardiola lejos de los estadios: su casa en Barcelona, los planes en Oriente Medio y sus problemas de salud

Luna llena de ciervo, un fenómeno astronómico para disfrutar en julio: cuándo es y cómo verla

El plenilunio se podrá observar durante tres noches consecutivas

Luna llena de ciervo, un fenómeno astronómico para disfrutar en julio: cuándo es y cómo verla

Multa de 745.000 euros contra la Sanidad de Canarias por la muerte de una enfermera: “No podemos aceptar como explicación que no se lo expliquen los propios médicos”

El tratamiento y la técnica quirúrgica fallaron sin que los profesionales pudieran ofrecer una alternativa solvente

Multa de 745.000 euros contra la Sanidad de Canarias por la muerte de una enfermera: “No podemos aceptar como explicación que no se lo expliquen los propios médicos”

Los osos de la cordillera cantábrica son capaces de “mentir” para engañar a sus rivales: investigadores españoles observan cómo manipulan las marcas visuales y químicas

Un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales junto al CSIC ha recogido 117.000 horas de grabaciones de fototrampeo en 14 puntos de marcaje de 164 ejemplares de oso pardo

Los osos de la cordillera cantábrica son capaces de “mentir” para engañar a sus rivales: investigadores españoles observan cómo manipulan las marcas visuales y químicas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

Seguro de coche por días: qué es, cómo funciona y qué beneficios tiene

Zapatero da la cara pero no explicaciones sobre el caso Plus Ultra: “Soy inocente y no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”

ECONOMÍA

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

DEPORTES

De “unicornio” a circuito lleno: el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 presume de “la curva más grande y fiera del mundo”

De “unicornio” a circuito lleno: el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 presume de “la curva más grande y fiera del mundo”

Rodri será sometido a una operación de espalda que podría retrasar su incorporación a la pretemporada

¿Olise o Rodri? Las operaciones en las que trabaja el Real Madrid en el mercado de fichajes y un galáctico en la manga

Luis de la Fuente, sobre el Mundial 2030 en España: “El orgullo más grande de un entrenador es ser seleccionador de tu país”

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”